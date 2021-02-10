Исмаилов: Надеваю борцухи и иду атаковать Хабиба

https://static.news.ru/photo/cf3541dc-6ba7-11eb-9f5b-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил Хабибу Нурмагомедову, который призвал Магу учиться бороться ради возможной схватки с ним по правилам грэпплинга.

Ну всё, надеваю борцовки и ищу первую же возможность атаковать Хабиба! Брат, что бы ни случилось, никому не расскажем! Просто я хочу, чтобы твоя борцовская репутация оставалась в безопасности, — написал Исмаилов в Instagram.

9 февраля президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров допустил, что Нурмагодмеов и Исмаилов могут провести схватку по правилам грэпплинга. На что Хабиб ответил: «Маге надо учить бороться, он даже Минеева не посадил».

Во вторник в Москве прошёл турнир Eagle FC 33, организованный промоутерской компанией Хабиба Нурмагомедова. В главном бою вечера, как писал NEWS.ru, таджикский Терминатор Фаридун Одилов (11-2-2) победил удушением в четвёртом раунде ученика Фёдора Емельяненко Сергея Калинина (6-2) и стал чемпионом Eagle FC в среднем весе.