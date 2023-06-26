Исмаилов: мафия отжимает деньги у таких богатых бойцов, как Макгрегор Рамазан Исмаилов рассказал о теневом бизнесе, направленном на отъем денег у богатых спортсменов вроде Конора Макгрегора

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Pres

Конор Макгрегор

Рамазан Исмаилов, брат и тренер известного российского бойца ММА Магомеда Исмаилова, в интервью NEWS.ru поделился мнением о ситуации с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, которого уличили в изнасиловании.

«Я считаю, что существует целая индустрия, чтобы у богатых и успешных людей отжимать деньги. Подсылают девочек на корпоративах, провоцируют конфликты, чтобы человек отреагировал. Потом можно подать иск и отжать деньги. Так же было с Майком Тайсоном и другими успешными бойцами», — сказал Исмаилов.

С его точки зрения, цель этого теневого бизнеса — у человека с состоянием 100 миллионов долларов отжать миллионов 20. Целая мафиозная группировка работает над этим по отработанной схеме.

«Причем часто выясняется, что „жертву“ изнасиловали десять лет назад. Все эти годы всё было нормально, и тут оказалась изнасилованной. Не будем углубляться. Я уверен в существовании бизнеса, который направлен на то, чтобы богатый человек „делился“ своими сбережениями», — добавил Исмаилов.

В июне бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор был обвинен в изнасиловании девушки. Предположительно, все произошло во время баскетбольного матча.