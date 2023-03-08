Исмаилов и Штырков устроили мясорубку, в которой проиграл «Ахиллес» Большинством судейских голосов Исмаилов перебоксировал Штыркова

Фото: RCC Boxing Promotions

Российские бойцы ММА Магомед Исмаилов и Иван Штырков провели поединок по правилам бокса, в котором победу одержал Лысый хищник. NEWS.ru в репортаже из Екатеринбурга рассказывает о шоу, которое устроили популярные спортсмены.

Первый официальный

Магомед Исмаилов и Иван Штырков не в первый раз вышли на ринг, но впервые провели официальный бой. Предыдущая их встреча носила выставочный характер. Однако промоутер Герман Титов сразу поставил перед ними условие.

Я не провожу неофициальных боев. Я сразу предупредил стороны об этом. Поединок будет официальным, и он будет учитываться в Boxrec, — сказал Титов.

Свою известность Исмаилов и Штырков получили в боях по правилам ММА. Причем Магомед до сих пор находится в статусе российской суперзвезды в этом спорте, и его переход в бокс связан с тяжелыми травмами коленей.

Для Уральского Халка бокс — не вынужденная мера, а возможность попробовать получить хороший денежный бой, учитывая предысторию. В декабре 2019 года Иван встретился с пиковой версией Магомеда по правилам ММА, и проиграл ему судейским решением. При этом эксперты высоко оценили выступление Штыркова, а сам боец посетовал на то, что не до конца поверил в себя. Иван получил шанс реабилитироваться.

Историю соперничества спортсменов организаторы сопроводили отличным короткометражным фильмом, в котором Исмаилов выступил в роли Гектора, а Штырков — Ахиллеса. Причем накануне Магомед попросил разрешения у муллы, чтобы использовать парик во время съемок. Результат того стоил, зрители встретили ролик одобрительным смехом.

«Спину не давай»

Конечно, столь масштабный вечер стоило проводить на арене «Уралец», но поскольку ХК «Автомобилист» вышел в плей-офф и проводит там домашние матчи, турнир пришлось перенести во Дворец игровых видов спорта, куда моментально были распроданы все пять тысяч билетов.

Высокого уровня техники от участников главного события вечера ждать не приходилось, но едва ли найдутся люди, которые скажут, что Исмаилов или Штырков не выложились на 100 процентов. Начало поединка получилось равным. Магомед работал первым номером, а Иван удачно огрызался.

С третьего раунда у Штыркова ожидаемо возникли проблемы с кардио. Исмаилов выглядел заметно свежее. При этом чистого бокса спортсмены не показывали, действие было больше похоже на драку. Кулаки летали по рингу чаще и быстрее, чем самолеты из Москвы в Санкт-Петербург.

Боксерская тактика в поединке свелась к минимуму, но зрители были поглощены активными действиями оппонентов и постоянно подбадривали Ивана. В шестом раунде бойцы зарубились из последних сил, а на выходе из клинча Магомед оказался за спиной Штыркова.

Ваня, не отдавай спину, — раздался крик на весь зал.

Почти у всех были опасения, что бойцы могут перейти в привычную стихию, но в итоге встреча прошла корректно. Судейское решение оказалось несколько парадоксальным. Большинством голосов победил Исмаилов. Но при цифрах 60:54 и 59:55 находился и счет 57:57, а значит, один из боковых служителей Фемиды увидел ничью.





Призываю вас всех, не называйте Ивана Штыркова проигравшим в поединке со мной. Для меня он не проиграл. В официальной статистике будет моя победа. Плевать. Ваня — мой друг. Сегодня у нас два победителя, — сказал Исмаилов после боя.

Мощный андеркард

Если главный поединок вечера хоть и носил статус официального, но не являлся им по содержанию, на разогреве у номинальных бойцов ММА выступили целый ряд классных боксёров. Особо стоит отметить тотальное доминирование над соперниками Павла Силягина, Харитона Агрбы и Глеба Бакши. Первые двое завершили поединки досрочно, а Бакши трижды уронил своего оппонента.

Силягин в целом произвел впечатление настоящего маэстро, которому можно хоть завтра выходить на титульные поединки. Однако в нынешней ситуации ему, вероятно, придется разделить ринг с кем-то из соотечественников — Владимиром Шишкиным или Асланбеком Идиговым.

Чрезвычайно конкурентным получилось противостояние Василия Войцеховского и Дилмурода Сатыбалдиева. Встреча завершилась раздельным решением судей, и уроженец Киргизии еще в ринге спрашивал соперника о том, нужна ли ему такая победа.

И только во время поединка Заура Абдуллаева из зала кто-то крикнул: «Скучно!» В первом раунде россиянин многообещающе отправил панамца Рикардо Нуньеса на канвас, но в итоге победил только судейским решением.