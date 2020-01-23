Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к своему сопернику Александру Емельяненко, поединок с которым состоится 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве.

По всей видимости, он меня недооценивает. Думает, маленький и лысый — напихаю и пойду дальше отдыхать по своей схеме. Объясните человеку, что 3 апреля у него будет тяжёлая ночка. Ему нужно сейчас взять себя в руки и максимально ответственно подойти к противостоянию, — заявил Исмаилов в видеообращении в Instagram.

Также боец заметил, что работает с мощными и крупными спарринг-парнёрами, которые не уступают в габаритах Александру Емельяненко.

Как сообщал NEWS.ru, 7 февраля в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате пройдёт официальная пресс-конференция, посвящённая бою Емельяненко и Исмаилова.