Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов 31 августа одержал победу в Китае над бразильцем Тьягу Мойзесом. Однако лёгкая на вид победа обернулась для него серьёзной травмой, которая потребует операции. О прошедшем поединке, планах перейти в новый вес, вызове Зубайре Тухугову, ошибке Хадиса Ибрагимова и, конечно, предстоящем бое Хабиба Нурмагомедова Исмагулов рассказал в эксклюзивном интервью News.ru.

— Какие впечатления у вас остались от визита в Китай: от турнира и от страны в целом?



— Всегда думал, что Китай — это страна, где всё по-другому, но, когда приехал, понял, что представления о Китае у меня были совсем другие. В целом мне очень понравилась эта страна, точнее, город Шеньчжень, и турнир прошёл на высшем уровне. Я был на двух турнирах, но они были другими по уровню. Этот превзошёл все мои ожидания.

— Вы полностью довольны тем, как провели бой с Тьягу Мойзесом?



— Я бы не сказал, что бой прошёл тяжело. Единственной проблемой было то, что на 30-й секунде первого раунда я пропустил удар в ногу и травмировал колено. В остальном бой прошёл хорошо, практически без потерь. Я не особо выкладывался. Меня устроил этот бой.

— Это был ваш лучший бой в UFC?



— Не могу так сказать, потому что не испытал больших сложностей, но если сравнивать этого оппонента с другими, он выше их по уровню.

— Первые три соперника в UFC по своему уровню превосходят оппозицию, которая была у вас в М-1?



— Если сравнивать с М-1, то мы понимаем, что уровень совсем другой. Все бойцы в UFC серьёзного уровня, очень грамотные, умные. Под них нужно полноценно готовиться. В М-1 у меня также не было проблем, потому что я знал всех соперников заранее и успевал целенаправленно готовиться к ним. Здесь приходилось и на коротком уведомлении выходить, но уровень разный. Это касается и организации, и мастерства бойцов.

— Общались ли после боя с Хадисом Ибрагимовым? Вас удивило его поражение?



— С Хадисом мы общались и перед боем, и после боя. Даже недавно переписывались. Я удивился тому, что он был слишком уверен в себе. Я спросил про соперника, а он ответил, что он так себе. Возможно, Хадис его недооценил. Плюс не было полноценной подготовки. Он выходил на коротком уведомлении и гонял много веса. Думаю, что это поражение многое даст ему. Он всё взвесит, изучит свои ошибки и в следующем бою покажет своё лучшее выступление.

— Вы говорили, что в этом году хотели бы провести ещё один бой. Будете просить его на турнире в Москве?



— Конечно, было много планов выступить. Я хотел бы выступать как можно чаще и набирать обороты. Я планировал выступить в Москве, но вышло так, что получил травму и выбыл надолго. Мне предстоит операция, затем лечение, восстановление и реабилитация, из-за чего я очень расстроен. Хотел показать себя в ещё одном бою в этом году, но получилось так, как получилось.

— Сколько времени вам нужно, чтобы адаптироваться к новому весу 66 кг?



— Я действительно уверен, что смогу спуститься в 66 кг. Но для этого мне нужно 8–10 недель для подготовки и хороший соперник, желательно топовый, чтобы повысить свой рейтинг. Я думаю, что всё возможно.

— Почему Зубайра Тухугов отказывается принять ваш вызов? Чем вам интересен именно этот соперник?



— У Зубайры были немного другие планы. Я действительно хотел выступить в Абу-Даби и провести с ним бой, но получилось так, что мне предложили выступить в Китае. Он серьёзный соперник, а я хочу пробовать свои силы только с сильными. Думаю, что наш бой уже не актуален и так и не состоится, потому что весь ажиотаж уже прошёл.

— Есть ли у вас с ним личный конфликт, или это чисто спортивное противостояние?



— У нас нет конфликта. Мы в Таиланде хорошо пообщались, вместе пили чай. Никаких проблем и негатива друг к другу у нас нет.

— С кем ещё в полулёгком весе хотели бы подраться?



— Мне без разницы, с кем выступать в 66 кг. Кого дадут, против того и выйду.

— На ваш взгляд, есть ли у Порье шансы справиться с Хабибом и в чём они заключаются?



— Нужно помнить, что в ММА может быть всякое. Это крайне непредсказуемый вид спорта. У каждого есть шанс, в том числе и у Порье. Но преимущество будет на стороне Хабиба в процентном соотношении 60 на 40. В том, что бой будет интересный, я не сомневаюсь.

— Какие впечатления у вас от тренировок в клубе Tiger Muay Thai? Чем хорош этот лагерь?



— Это очень хороший лагерь, где собираются сильные спортсмены со всего мира. Здесь отличная конкуренция и можно набрать форму к бою. Также здесь есть все условия для подготовки.

— Что можете сказать о Нордине Талебе, который там тренируется? Чем этот соперник опасен для нашего Муслима Салихова?

— Я даже спарринговал с Талебом несколько раз. Он неплохой парень, хорошо дышит и физически крепкий, но я думаю, что Муслим Салихов у него выиграет. Тоже поставил бы 60 на 40 в пользу российского бойца.