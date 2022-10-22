Ислам Махачев выиграл у Чарльза Оливейры и стал чемпионом UFC Ислам Махачев выиграл у Чарльза Оливейры и стал чемпионом UFC

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

Россиянин Ислам Махачев выиграл у бразильца Чарльза Оливейры в главном бою турнира UFC 280. Бой был титульным, чемпионом в легком весе до поединка был бразилец.

Бой завершился во втором раунде удушающим приемом в исполнении Махачева. Таким образом, россиянин стал новым чемпионом UFC.

В активе 31-летнего уроженца Махачкалы теперь 22 победы и одно поражение. Оливйра (33 года) потерпел девятое поражение при 33 победах.

Следующим соперником Махачева должен стать чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски (25-1). После боя этот поединок был анонсирован в октагоне, оппоненты встретились лицом к лицу.

Махачев — четвертый чемпион UFC из России после Олега Тактарова (1995), Хабиба Нурмагомедова (2018) и Петра Яна (2020).

Ранее на турнире UFC 280, экс-чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Петр Ян проиграл с американцу Шону О’Мэлли. Бой завершился раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28) в пользу О’Мэлли.