Роднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова уроком

https://static.news.ru/photo/c7abaad2-bdd8-11ea-8f1b-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: АГН «Москва»

Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова послужит уроком для тех, кто не соблюдает карантинные меры во время пандемии коронавируса.

Ушёл достойный человек, я знаю о его достижениях. Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям, — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».

Она отметила также, что Абдулманап Нурмагомедов прожил достойную жизнь и воспитал хорошего сына.

Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Васильев отметил, что Нурмагомедов-старший был «очень добрым, щедрым и талантливым человеком».