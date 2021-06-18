Иранец Юсефи нокаутировал Петросяна и стал чемпионом Fight Nights

В Красноярске прошёл очередной турнир промоутерской компании Fight Nights по смешанным единоборствам. В главном бою вечера иранец Хасан Юсефи (8-3-1) победил техническим нокаутом в первом раунде россиянина армянского происхождения Армена Петросяна (5-1) и стал чемпионом Fight Nights в полутяжёлом весе.
В жестком размене в первом раунде Юсефи зацепил чемпиона левым боковым, а затем добил на настиле, не давая прийти в себя. Для Петросяна это поражение стало первым в карьере, а Юсефи стал первым иранским чемпионом в истории Fight Nights
В соглавном бою вечера известный армянский средневес Давид Бархударян победил техническим нокаутом в первом раунде известного россиянина Вячеслава Василевского в весовой категории до 86 кг.
Как сообщалось ранее, российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу по очкам над бразильцем Марсиу Сантосом в главном бою вечера турнира Fight Nights на Кубок губернатора Приморского края во Владивостоке.