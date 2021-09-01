Иока победил Родригеса и защитил титул чемпиона WBO

Японский боксёр Казуто Иока (27-2, 15 КО) победил по очкам мексиканца Франсиско Родригеса (34-5-1, 24 КО) и отстоял титул чемпиона WBO во втором наилегчайшем весе на турнире в Японии.

В начале боя Родригес неожиданно захватил инициативу и начал создавать чемпиону проблемы многоударными комбинациями. Кроме того, он активно клинчевал и навязывал свой стиль ведения боя. Иока смог приноровиться к сопернику лишь к пятому раунду, когда его комбинации начали доходить до цели и он разбил нос Родригесу, а также пару раз проверил на прочность его печень.

В концовке мексиканец, чувствуя, что упускает ход боя, пошёл ва-банк и пытался решить исход боя одним ударом, однако японец бил точнее и добился успеха. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Иоке со счётом 116:112.

Как сообщалось ранее, в Кливленде (США) в главном событии вечера бокса YouTube-блогер и боксёр Джейк Пол (4-0, 3 КО) победил по очкам экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли (0-1) в восьмираундовом поединке.