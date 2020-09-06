Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

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Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.

За 21 секунду до конца боя Перейра провёл удушение из-за спины. Это поражение стало для Имадаева третьим в трёх поединках в UFC, после чего боец, скорее всего, будет уволен.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал судейство в поединке против Мухамеда Кокова, который прошёл в рамках турнира АСА 110 в лёгком вес