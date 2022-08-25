Игра с оружием: звезда поп-ММА может сесть на семь лет за угрозы и побои Шовхал Чурчаев угрожал Мохаммаду Хейбати пистолетом и требовал встать на колени

Фото: Соцсети

Шовхал Чурчаев

Известный боец поп-ММА Шовхал Чурчаев во время интервью спровоцировал скандал с другим бойцом — Мохаммадом Хейбати. В ходе конфликта Чурчаев применил оружие, что побудило Хейбати написать заявление в полицию. Теперь чеченскому спортсмену грозит тюремный срок. NEWS.ru в своём материале рассказывает о конфликте между спортсменами и возможных последствиях.

Драка на подкасте

Конфликт между Чурчаевым и Хейбати произошел на съемках подкаста «Братья Рейтинговы» 21 августа. Внеплановая драка между бойцами поп-ММА является обычным делом, но даже для этого жанра событие получилось нетривиальным.

Шовхал Чурчаев и Мохаммад Хейбати стали гостями шоу. Спортсмены беседовали, и ничто не предвещало неминуемой разборки. Неожиданно Чурчаев нанёс удар по лицу Хейбати. Пока Персидский Дагестанец приходил в себя, его оппонент нанёс еще несколько ударов и повалил соперника на пол.

На этом Чурчаев решил не останавливаться. Он достал пистолет и начал угрожать Хейбати, требуя, чтобы уроженец Ирана встал перед ним на колени. Мохаммад отказался подчиняться требованиям агрессора, а съемочная группа сумела вывести пострадавшего из помещения.

Сидели на подкасте, все было хорошо, мы разговаривали. Внезапно он бьёт меня. Я хотел встать, но Шовхал нанёс еще пару ударов. После этого он достал пистолет и начал мне угрожать и требовать, чтобы я встал на колени. Я ответил: «Ты что, дурак? На колени перед тобой?» Он грозился меня убить. Когда мы вышли на улицу, то его друзья сказали, чтобы я извинился и мы ударили по рукам. Я послал их. На следующий день со мной связался посол Ирана и пригласил меня к себе. Мы поговорили с ним, я рассказал, что случилось. Теперь посол Ирана хочет решить этот вопрос. Человеку угрожают пистолетом, это уже не треш-ток, — сказал Хейбати YouTube-каналу «Т34».

Причины конфликта

Напряжение между бойцами существует уже довольно давно, однако неизвестно, какой именно эпизод послужил триггером для Чурчаева. Хейбати мог дать все основания для агрессии в свой адрес. Он практически живёт тем, что оскорбляет и провоцирует всех участников индустрии ММА. Причем не только той части, которую называют поп-ММА, а именно всей.

В прошлом году Мохаммад обещал «порвать» бывшего чемпиона UFC Петра Яна, рассуждая, что ему скоро предложат контракт в сильнейшей лиге мира. В рамках этой речи он также обещал «сломать» близкого друга Петра — Ильяса Хамзина. Ян со своей командой даже пытался отловить провокатора на одном из турниров, но Хейбати удалось уйти от «преследования».

В другом заявлении Персидский Дагестанец назвал полуфиналиста Гран-при ACA Артёма Резникова лысым карликом и пообещал его выиграть.

В итоге Резников прокомментировал конфликт Хейбати и Чурчаева, заявив, что в нём явно не обошлось без лишних слов со стороны Перса.

«Со стороны Хейбати всегда есть вина. Человек должен понимать границы дозволенного в треш-токе. Взять мою ситуацию. Меня никто и никогда не оскорблял. Вдруг я увидел в социальной сети, как Хейбати без причин поливает меня грязью... Конечно, Чурчаев поступил некрасиво, ударил исподтишка. Я такого не одобряю. Но и Хейбати должен был понимать, что за любые сказанные слова будут последствия», — сказал Резников MMA.Metaratings.ru.

Фото: Соцсети Шовхал Чурчаев

Теперь тюрьма?

Как признался Хейбати, Борз преследует его уже полгода. Чурчаев даже узнал домашний адрес Мохаммада и приезжал «навестить» его в компании друзей, но не застав Персидского Дагестанца на месте, он отправил ему сообщение «мы видели твою жену».

Кажется, что нынешний конфликт переполнил чашу терпения Хейбати. Он написал заявление в полицию, и теперь Шовхалу грозит реальный срок — до семи лет лишения свободы, а не до двух, как писали ранее.

Мохаммада можно понять. Пусть и он сыплет оскорблениями в адрес соперников, а также провоцирует конфликты с другими бойцами, к насилию Хейбати не прибегает. Тем более к оружию.

Статья 119 УК РФ, по которой можно привлечь Чурчаева, предполагает реальный срок до двух лет. Она применяется за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Но действия со стороны Борза подпадают под более тяжкое определение, описанное в статье 213 УК РФ «Хулиганство». Именно по этой статье чеченский боец может лишиться свободы на семь лет. У прокуратуры есть все основания привлечь Шовхала в рамках этого обвинения.

Нюансы дела

Ключевое отличие двух статей в том, что Чурчаев знал о ведущейся съемке и решил словить хайп на том, чтобы избить и унизить другого человека на глазах общественности, предварительно вооружившись пистолетом. Другими словами, Шовхал бросил вызов не столько Хейбати, сколько всему обществу, желая вызвать широкий резонанс.

Выбор статьи во многом будет зависеть от показаний потерпевшего и справки из травмпункта о полученных травмах. В зависимости от степени тяжести травм будет сформировано обвинение. На сегодняшний день мы не можем быть уверены в том, что Чурчаев использовал настоящий пистолет. Но даже если это был травмат, с близкого расстояния выстрел из него может привести к смерти. Поэтому прокуратора при поставленной задаче может применить к чеченцу статью 213.

Если дело будет проводиться по статьям средней тяжести, велика вероятность, что Чурчаев выйдет сухим из воды, потому что подобные тяжбы зачастую ограничиваются условными сроками.

В этой связи стоит напомнить, что в мае 2022 года другой боец поп-ММА Чоршанбе Чоршанбиев был приговорен к 8,5 года лишения свободы за разжигание социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной (конфессиональной) вражды или розни. Но своё наказание он получил в Таджикистане.