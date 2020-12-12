«Идите на фиг, надоели»: за что российского бойца дисквалифицировали в США

13 декабря на турнире АСА 115 в Москве, главным событием которого станет поединок Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова, известный российский тяжеловес Руслан Магомедов сразится с украинцем Дмитрием Побережцем и в случае успеха может стать претендентом на чемпионский титул. За последние пять лет он провёл всего один бой. Виной тому дисквалификации за многочисленные допинговые нарушения, из-за чего спортсмен в итоге был пожизненно отстранён от поединков на территории США. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Магомедов рассказал о своих ошибках, об отношении к допингу, желании оспорить титул АСА, своём прозвище из КВН, а также объяснил, почему Исмаилов победит Штыркова.

— Расскажите о службе в спецназе. Как вы там оказались? Приходилось ли на службе применять свои бойцовские навыки?



— В спецназ я попал из армии, где служил в ракетных войсках. В то время я выиграл два чемпионата ракетных войск по рукопашному бою, поэтому свои бойцовские качества демонстрировал постоянно на соревнованиях. Мне предложили остаться на службе дальше и пойти в спецназ ввиду моих хороших данных. Я согласился и прослужил там пять лет, также успешно выступая на различных турнирах.

— У вас была успешная карьера в кикбоксинге и муай-тай. В какой момент решили сосредоточиться на смешанных единоборствах?



— Я успешно выступал и в тайском боксе, и в кикбоксинге, в котором у меня больше достижений. Параллельно начал выступать и в ММА. Кикбоксинг был определённой ступенью в моей карьере, которая помогла мне отточить ударную технику, но изначально я знал, что буду бойцом смешанного стиля.

— С какими чувствами вы покидали UFC? Было разочарование, что не смогли себя там реализовать?



— Я был, конечно, разочарован из-за того, что не реализовал себя.

— Насколько справедливой считаете свою пожизненную дисквалификацию в Америке?



— Я могу рассказать, как это произошло. В первый раз я выпил пищевую добавку, которую мы покупали вместе с Зубайрой Тухуговым. На упаковке было написано No doping. Также было указано, что никаких проблем с Американским антидопинговым агентством (USADA) не будет, но в итоге эти недобросовестные производители нас обманули. Они добавляют туда всякие запрещённые препараты, а пишут, что всё отлично. Прошло три года. Я хотел провести следующий бой, взял ещё одни пищевые добавки, но они тоже оказались с какой-то химией. Вот так дважды нелепо обжёгся на пищевых добавках.

— Почему в период отбытия дисквалификации вы отказывались проходить тесты на допинг? Знали ли о возможных последствиях?



— В тот момент, когда у меня нашли допинг во второй раз, меня отстранили на четыре года. Вы понимаете, что четыре года для спортсмена — это вообще крест на карьере. Но тут через месяц снова приехала антидопинговая проверка, и проверяющий сказал мне в лицо: «Мы ещё четыре года будем тебя тестировать. Ты думал, всё так просто?» Я ответил, что это полный бред и не собираюсь четыре года открывать им двери в шесть утра или менять свои планы ради того, чтобы у меня взяли мочу на анализ. В итоге я его выгнал со словами: «Идите на фиг, вы мне уже надоели». Но, оказывается, так делать нельзя, и это оказалось третьим нарушением, за которое мне дали пожизненную дисквалификацию. Абсурд.

— Как вы вообще относитесь к допингу? Нужно ли в российских ММА бороться с этим явлением или бойцы вправе принимать то, что считают нужным, и самостоятельно оценивать возможные последствия для здоровья?



— Мне кажется, каждый должен сам решать, что он хочет делать. Я согласен, что жёсткий допинг, вроде стероидов, принимать нельзя, потому что если один парень это делает, а другой — нет, то они не в равных условиях. Всё должно быть, мне кажется, в меру. Но нельзя и доходить до абсурда, когда докапываются даже до мельдония.

— С 2015 года вы дрались только один раз. Почему после дисквалификации вы провели лишь один бой в АСА и из-за чего сорвался поединок с Тони Джонсоном?

AP/TASS

— Три года у меня был простой, потому что год шла судебная тяжба, а потом два года мне влепили. Затем я готовился полгода, хотел провести бой в UFC, но у меня снова что-то нашли и отстранили. Опять затянулась судебная тяжба на несколько недель, а потом, когда я выгнал из дома допинг-офицера, мне дали пожизненную дисквалификацию.

После этого я пытался устроиться во многие организации, но практически везде мне отказали. Так оказался в ACA. Бой с Тони Джонсоном мне пытались организовать в течение года. Сначала у него не было возможности приехать из-за коронавируса, потом он не мог получить визу, затем я получил маленькую травму и выбыл на месяц. Когда я был травмирован, ему дали «титульник», и он стал чемпионом.

— Что можете сказать о своём сопернике Дмитрии Побережце? Будет ли в вашем противостоянии принципиальный момент, связанный с российско-украинскими отношениями?

— Он хороший парень с достойным рекордом, крепкий, умеет держать удар. С ним всё нормально. Никакого принципиального противостояния Россия — Украина нет. Я считаю украинцев нашими братьями.

— Вы говорили, что хотите оспорить чемпионский титул АСА. Когда это станет возможным?



— Я действительно хочу стать чемпионом АСА. Если одержу победу над Дмитрием Побережцем, то буду просить титульный поединок, потому что у меня неплохой рекорд. Я не проигрываю и должен получить этот шанс.

— На многих сайтах в качестве вашего официального прозвища указано Леопард. Слышал, что оно вам не очень нравится. Откуда это прозвище?



— Официальное прозвище Леопард прозвучало из уст президента лиги Fight Nights Global Камила Гаджиева. Он придумал его на основе комедийной сценки наших дагестанских кавээнщиков, которые говорили: «Русик по прозвищу Леопард». Эта комедийная сценка ко мне привязалась. Гаджиев решил, что это будет смешно в UFC. Я до этого не выступал под этим прозвищем, провёл под ним только три боя в UFC. В этом виноват исключительно Камил (смеётся).

— У вас было желание провести реванш с Константином Глуховым за единственное поражение в карьере?



— В течение нескольких лет после того поражения я пытался вызвать его на поединок, так как хотел реваншироваться, но всякий раз получал отказ. Это для меня был опыт. А сейчас он уже постарел и нет смысла его бить.

— Как относитесь к тому, что бойцы применяют свои навыки за пределами ринга, как это произошло в стычке Адама Яндиева с Сергеем Харитоновым?



— Мне кажется, такой абсурд, который произошёл между двумя этими спортсменами, не красит ни того ни другого. Бойцы должны вести себя более адекватно и разумно. Мы же сильные. А они повели себя как подростки, особенно Адам. Выглядело это очень глупо.

— Кого считаете фаворитом в бою Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова и почему?



— Конечно, я ставлю на Магу. Он быстрее, подвижнее, больше витаминов в нём. Это чёрный юмор. Болеть я буду за Магу и считаю, что он обязательно выиграет.