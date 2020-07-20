Единоборства

Ибрагимов проиграл жёстким нокаутом, пропустив удар коленом

02:52, 19 июля 2020 94
Роман Долидзе и Хадис Ибрагимов Роман Долидзе и Хадис Ибрагимов Фото: ibragimov_khadis/instagram.com

Российский боец и экс-чемпион M-1 Challenge Хадис Ибрагимов (8-3) проиграл нокаутом третий бой в UFC на «Бойцовском острове» и теперь будет уволен из организации.

Непобеждённый грузин Роман Долидзе (7-0) в конце первого раунда потряс Ибрагимова жёстким ударом коленом и затем добил его в партере. Россиянин оказался настолько потрясён, что не смог выйти на официальное объявление результата боя. Для Ибрагимова это третье поражение в трёх боях в организации, что неизбежно приведёт к увольнению.

Как писал NEWS.ru, российский боец Арман Царукян одержал вторую победу в UFC над бразильцем Дави Рамосом.

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