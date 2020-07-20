Ибрагимов проиграл жёстким нокаутом, пропустив удар коленом

https://static.news.ru/photo/0b61fed6-c953-11ea-9004-fa163e074e61_660.jpg Роман Долидзе и Хадис Ибрагимов Фото: ibragimov_khadis/instagram.com

Российский боец и экс-чемпион M-1 Challenge Хадис Ибрагимов (8-3) проиграл нокаутом третий бой в UFC на «Бойцовском острове» и теперь будет уволен из организации.

Непобеждённый грузин Роман Долидзе (7-0) в конце первого раунда потряс Ибрагимова жёстким ударом коленом и затем добил его в партере. Россиянин оказался настолько потрясён, что не смог выйти на официальное объявление результата боя. Для Ибрагимова это третье поражение в трёх боях в организации, что неизбежно приведёт к увольнению.

Как писал NEWS.ru, российский боец Арман Царукян одержал вторую победу в UFC над бразильцем Дави Рамосом.