Хрюнов объяснил слова о сравнении Поветкина с Мухаммедом Али

Российский промоутер Владимир Хрюнов объяснил NEWS.ru свои слова о сравнении боксёра Александра Поветкина с легендами спорта: Мухаммедом Али, теннисистом Роджером Федерером и спринтером Усэйном Болтом.
Я это говорил серьёзно. У вас есть возражения? Вы много спортсменов знаете, которые были чемпионами мира, Европы и олимпийским чемпионом? Немного, потому что их единицы. Поветкин — великий спортсмен, он — на одном уровне с Али. Кто у нас ещё в России на этом уровне? Могу назвать разве что Александра Овечкина. Величие Поветкина будет только расти после завершения карьеры, он может даже превзойти Али, — сказал Хрюнов.
3 ноября Поветкин заболел коронавирусом, поэтому его реванш с Диллианом Уайтом, запланированный на 22 ноября, перенесён.
NEWS.ru писал, как коронавирус может повлиять на карьеру Поветкина.
В активе 41-летнего российского боксёра 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. В 2011–2013 годах он владел титулом чемпиона мира по версии WBA Regular, пока не проиграл Владимиру Кличко.