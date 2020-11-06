Хрюнов объяснил слова о сравнении Поветкина с Мухаммедом Али

Я это говорил серьёзно. У вас есть возражения? Вы много спортсменов знаете, которые были чемпионами мира, Европы и олимпийским чемпионом? Немного, потому что их единицы. Поветкин — великий спортсмен, он — на одном уровне с Али. Кто у нас ещё в России на этом уровне? Могу назвать разве что Александра Овечкина. Величие Поветкина будет только расти после завершения карьеры, он может даже превзойти Али, — сказал Хрюнов.