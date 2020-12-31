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Единоборства

Хоригути взял реванш у Асакуры и завоевал титул чемпиона RIZIN

16:23, 31 декабря 2020
Кёдзи Хоригути Кёдзи Хоригути Фото: kyoji1012/instagram.com

В японской Сайтаме завершился традиционный новогодний турнир компании RIZIN по смешанным единоборствам. В главном бою вечера японский боец легчайшего веса Кёдзи Хоригути (29-3) победил нокаутом в первом раунде соперника Кая Асакуру (16-3).

Сенсационно проигравший в их первой схватке экс-претендент на титул UFC Хоригути начал поединок с обработки соперника лоу-киками, затем потряс его жёстким ударом у канатов и добил на настиле ринга. Таким образом он взял реванш за поражение в августе 2019-го и вернул себе чемпионский титул RIZIN.

Японка Аяка Хамасаки победила удушением ножницами соотечественницу Мийю Ямамото и завоевала вакантный титул RIZIN в женском минимальном весе.

Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт выразил желание организовать повторный поединок между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

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