https://static.news.ru/photo/413f4c42-3a7a-11ea-a1e0-fa163e074e61_660.jpg Холли Холм Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В соглавном бою вечера на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, главным событием которого является бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне, экс-чемпионка UFC, американка Холли Холм (13-5), победила по очкам соотечественницу Ракель Пеннингтон (10-8).

Холм в первом раунде начала работать в привычной контратакующей манере и превзошла соперницу в обмене ударами в клинче и защитилась от переводов в партер. Холм и в дальнейшем продолжила использовать свои сильные стороны и «кормить» соперницу коленями из клинча. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Холм со счётом 30:27 (двое) и 29:28

Как сообщал NEWS.ru, российский тяжеловес Алексей Олейник победил болевым приёмом во втором раунде американца Мориса Грина на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.