Холифилд заявил, что ведёт переговоры с Тайсоном о новом поединке

https://static.news.ru/photo/866ac5f8-5379-11eb-90c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

58-летний ветеран бокса, бывший чемпион мира Эвандер Холифилд может вновь выйти на ринг против 54-летнего Майка Тайсона. Его представители ведут переговоры со спортсменом.

Холифилд признался журналистам, что усиленно тренируется, готовясь к возможному поединку с бывшим соперником.

Что я могу вам сказать, так это то, что моя команда разговаривает с руководством Майка, поэтому я жду решения. Они общаются прямо сейчас. Дело в том, что я всё ещё готовлюсь к этому, я знаю, что когда-нибудь эта сделка состоится, и я готов к нему. У меня всё хорошо, — рассказал ветеран бокса журналистам The Sun.

Холифилд дрался с Тайсоном два раза. В 1996 году чемпионский бой был остановлен в 11-м раунде. Судья объявил победителем Холифилда. 28 июня 1997 года состоялся бой-реванш, который окончился скандалом. За 30 секунд до конца третьего раунда Железный Майк укусил Холифилда за левое ухо. После того как раунд закончился, началась потасовка, в которой Тайсон пытался бить всех подряд. Бой остановили, а Тайсона дисквалифицировали. Он был оштрафован на $3 млн плюс судебные издержки.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года Тайсон вышел на ринг против 51-летнего Роя Джонса. Ветераны бокса провели на ринге восемь раундов по две минуты. Официального судейского решения не было предусмотрено, но три приглашённых арбитра объявили ничью. Железный Майк после боя заявил, что абсолютно счастлив. Он назвал произошедшее больше чем поединком и победой в нём. Бывший боксёр заявил, что собирается «продолжать идти дальше и делать больше».