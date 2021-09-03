Хочешь драться — будь готов: молдаванин Спивак разгромно проиграл в UFC

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в котором российский тяжеловес Сергей Павлович не смог принять участие из-за визовых проблем, а его сменщик Сергей Спивак из Молдавии разгромно проиграл в первом раунде. Дерек Брансон в среднем весе задушил Даррена Тилла. Подводим главные итоги прошедшего события.

Когда размер не имеет значения

Британский боец Даррен Тилл долгое время оставался непобеждённым и в силу своих огромных габаритов считался грозной силой в полусреднем весе. Однако досрочные поражения от Тайрона Вудли и Хорхе Масвидаля и трудности со сгонкой веса вынудили его уйти в средний вес, где он уже не имел такого превосходства в габаритах над соперниками. После стартовой победы над Келвином Гастелумом Тилл проиграл второй раз подряд. Причём если Роберт Уиттакер разбил его в стойке, то Дерек Брансон с издевательской лёгкостью переборол.

Переход в родной вес и отсутствие возможности драться с более мелкими полусредневесами обнажили нулевую защиту от тейкдаунов британца. Если раньше его было просто тяжело свалить в силу большого размера, то сейчас даже соперники уровня Брансона, а его не назовёшь топовым борцом, делают это играючи. В итоге о чемпионских амбициях Даррену придётся забыть, а максимум его возможностей сейчас — возглавить турнир в Ливерпуле, когда туда вернётся UFC, против заведомо проходного соперника.

Крушитель надежд

Конечно, 37-летний американец Дерек Брансон больше тянет на роль гейткипера, чем будущего чемпиона, однако в последних боях он настолько успешно противостоит рвущейся наверх молодёжи, что и сам может получить титульный шанс. Было бы справедливо, если бы это произошло после боя чемпиона Исраэля Адесаньи с давно добившимся этого права Уиттакером. Брансон мог бы за это время довести число побед подряд до шести и стать следующим претендентом. Пока же именно он «уволил» из организации восходящую звезду Канады Элиаса Теодору, остановил пробившегося в топ-15 Иана Хейниша, не дал стать претендентами многообещающим проспектам Эдмену Шахбазяну и Кевину Холланду и, наконец, разгромил Даррена Тилла.

Полярный медведь не вышел из спячки

Сергей Спивак сам признавался в интервью, что не знал, в какой форме находится, на что способен, когда выходил на коротком уведомлении против опасного британского нокаутёра Тома Эспинола. В итоге он оказался его лёгкой добычей, не показав в октагоне ровным счётом ничего. Британец сразу начал поджимать молдаванина к сетке и разбивать сериями жёстких ударов, от которых Спивак уходил в глухую защиту. Ближе к середине раунда он предпринял единственную вялую попытку тейкдауна, которую Эспинол легко сконтрил, а затем серией точных попаданий вынудил рефери остановить поединок.

Очевидно, что Спиваку стоит пересмотреть свой подход к подготовке к боям и будучи топовым тяжеловесом не стоит принимать все вызовы неподготовленным, так как это может принести вред не только рейтингу, но и здоровью. А также заметно, что его ударная техника хороша только на уровне ветерана-борца Алексея Олейника, а против подготовленного ударника Эспинола ему было нечего противопоставить.

Литовцу отбили ногу и должны уволить

Живущий в Великобритании литовский полутяж Модестас Букаускас проиграл третий бой кряду и, скорее всего, будет уволен из UFC. Его очередной соперник Халил Раунтри не относится к топам дивизиона и сам шёл на серии из двух поражений. В первом раунде Букаускасу удалось провести несколько успешных атак, но Раунтри уже тогда начал отбивать его ногу. Ущерб стал критическим к середину второй пятиминутки, и после очередного попадания Модестас рухнул на настил и не смог продолжать драться. В итоге афроамериканец, ставший известным как финалист шоу The Ultimate Fighter и победитель Гёхана Саки, прописку в UFC сохранил.

Дебют украинского армянина не удался

Украинский боец армянского происхождения Людвик Шолинян в дебютном бою в UFC выглядел крайне беспомощно против британца Джека Шора. Тот легко переводил его в партер и в конце первого раунда едва не задушил, а затем уверенно разбивал в стойке. Шолинян принимал все удары лицом, не показал ничего в атакующих действиях, а запомнился лишь своей стойкостью и бойцовским характером, призывая соперника бить ещё после всякой серии пропущенных ударов. Своё предыдущее поражение он потерпел во время попытки дебютировать в Bellator, так что очевидно, что он просто не тянет уровень оппозиции в топовых лигах.