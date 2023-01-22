Хилл победил Тейшейру в титульном бою UFC и заплакал после вручения пояса Хилл победил Тейшейру в титульном бою UFC и заплакал после вручения пояса

Фото: AP/ТАСС

Джамал Хилл

Американский боец смешаного стила Джамал Хилл победил бразильца Гловера Тейшейру единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории. Бой прошел на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро.



По мнению судей, Хилл выиграл все пять раундов: 50-44, 50-44, 50-44. После вручения чемпионского пояса американец не сдержал эмоций и заплакал, опустившись на колени.



Для Хилла это был 13-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах. Американец одержал 12 побед при одном поражении. Гловер Тейшейра после поединка объявил о завершении карьеры.

В декабре прошлого года за титул чемпиона в полутяжелом весе сражались россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович, но бой завершился вничью и пояс остался вакантным. Это был лишь пятый случай в истории UFC, когда в титульном поединке была зафиксирована ничья. После этого шанс побороться за титул получили Тейшейра и Хилл.

19 ноября россиянин Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе.