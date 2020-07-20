Херманссон победил Гастелума болевым на ногу за 78 секунд на UFC в Абу-Даби

В соглавном бою вечера третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби топовый шведский средневес Джек Херманссон (21-5) победил болевым приёмом на ногу мексиканца Келвина Гастелума (15-6).
Поединок топовых средневесов начался с уверенного перевода в партер Гастелума, однако Херманссон сумел захватить ногу соперника и провести скручивание пятки уже в дебюте первого раунда. Для Гастелума это поражение стало третьим подряд.
Боец лёгкого веса из Киргизии Рафаэль Физиев показал яркую ударную технику и победил единогласным решением судей темнокожего шведа Марка Диакисе.
Как сообщал NEWS.ru, непобеждённый российский боец Аскар Аскаров одолел по очкам бразильца Алешандре Пантожа и вошёл в пятёрку лучших бойцов наилегчайшего дивизиона UFC.
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