Хасбулаев задушил Фроэса и стал чемпионом АСА в полулёгком весе

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В соглавном бою вечера турнира АСА 120 в Санкт-Петербурге россиянин Магомедрасул Хасбулаев победил удушением в четвёртом раунде бразильца Фелипе Фроэса и стал чемпионом АСА в полулёгком весе.

Бразилец выиграл несколько разменов в стойке, но после этого Хасбулаев вошел в клинч и перевёл бой в партер. Фроэс неплохо защищался, не смотря на сильное рассечение брови. Во втором раунде Хасбулаев снова сделал тейкдаун и защитился от удушения гильотиной. В следующей бойцы снова вошли в жёсткий размен, который завершился переводом в партер от Хасбулаев.

В четвёртом раунде Хасбулаев отправил соперника в нокдаун жёстким хуком, затем начал добивать и из маунта со спины провёл удушающий приём, завоевав чемпионский титул.

В поединке в лёгком весе россиянин Салман Жамалдаев победил бразильца Диего Брандау ввиду дисквалификации соперника во втором раунде.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец в полутяжёлом весе Иван Штырков победил раздельным решением судей соотечественника из Кабардино-Балкарии Мурата Гугова на турнире АСА 120 в Санкт-Петербурге.