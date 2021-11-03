Хасбулаев нокаутировал Кишева и защитил титул ACA в полулёгком весе

Российский боец Магомедрасул Хасбулаев одержал победу над Рамазаном Кишевым во втором по значимости поединке турнира ACA 131. Поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

На протяжении всего поединка Хасбулаев доминировал легко проходил в ноги Кишеву и доминировал в партере. В третьем раунде действующий чемпион пробрался за спину оппоненту и обрушил на него шквал ударов, заставив рефери остановить бой и зафиксировать победу чемпиона техническим нокаутом.

Хасбулаев провёл первую защиту титула ACA в полулёгком весе и одержал 34-ю победу в карьере. Также в послужном списке двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова значится восемь поражений. В свою очередь, Кишев потерпел четвёртое поражение (17-4).

Ранее сообщалось, что Иван Штырков одержал досрочную победу на ACA 131 в Москве. Поединок с Артуром Астаховым завершился техническим нокаутом в первом раунде.