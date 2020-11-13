Харитонов впервые прокомментировал потасовку с Яндиевым

https://static.news.ru/photo/9c54e1d2-26c4-11eb-963a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал инцидент с коллегой Адамом Яндиевым, случившийся 13 ноября в «Лужниках».

Ещё раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам! Никогда не применяйте силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим не грозит опасность. Мы тренируемся, чтобы показать публике свою силу в клетке, на ринге или татами. А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления. Тренеры должны выявлять таких людей и выгонять из залов. Я подготовленный спортсмен, но всё равно попал в эту ситуацию. Минимум на три месяца для меня закрыты выступления — переломы, ссадины, ушибы. Учитесь на чужих ошибках, — написал Харитонов в Instagram.

Харитонов пострадал 13 ноября, когда в «Лужниках» пытался разнять Яндиева и Руслана Абдо. На видеозаписи конфликта спортсмены входят в фойе стадиона, где горячо спорят, затем в разговор вмешивается Харитонов, после чего начинается драка.

Яндиев впоследствии был задержан, но давать показания отказался. Ему выдали обязательство о явке в правоохранительные органы.

Полиция возбудила два дела в отношении Яндиева после драки с Харитоновым.

Как писал NEWS.ru, Харитонов, пострадавший в драке с Адамом Яндиевым, не будет прооперирован в субботу, как медики планировали ранее. Хирургическое вмешательство будет проведено в понедельник, 16 ноября.