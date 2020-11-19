Харитонов уточнил момент с кастетом в драке с Яндиевым

https://static.news.ru/photo/9298b768-2a4d-11eb-8c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в интервью NEWS.ru раскрыл детали конфликта с Адамом Яндиевым.

Когда мы с ним общались, он всегда ходил с кастетом. Такой небольшой, зажимается между пальцев, в руке его почти не видно. Бил по-любому кастетом, потому что с первого же удара левой он сломал мне и кость орбитальную, и сечки оставил в нескольких местах. Кулаком это сделать невозможно, — сказал Харитонов.

Адама Яндиева выпустили из изолятора в ночь на 18 ноября. Двумя днями ранее его туда поместили и предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова во время турнира «Битва чемпионов» в «Лужниках» и неожиданно нанёс несколько ударов. В результате нападения у Сергея оказались сломаны нос и орбитальная кость. Харитонов написал заявление в полицию. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом, но следствие этого доказать не смогло.

В тот же день в Сети появилось видео инцидента. В понедельник в деле появились новые подробности. Яндиев в своё оправдание привёл цитату Владимира Путина, писал NEWS.ru.