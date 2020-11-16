Харитонов отреагировал на слова экс-депутата Носова о конфликте с Яндиевым

https://static.news.ru/photo/08d35320-2814-11eb-afac-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Носов Фото: facebook.com/dnosov

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов назвал враньём слова бронзового призёра Олимпиады-2004 в Афинах, экс-депутата Дмитрия Носова.

Ранее дзюдоист заявил, что Яндиев просто хотел, чтобы Сергей извинился перед ним, но тот послал его.

Слова Носова — это всё вранье! Была только фраза от него (Яндиева. — NEWS.ru) «Я тебе денег должен?». В ответ сказал ему: «Да, ты мне денег должен». И он мне: «На том свете они тебе не понадобятся». После этого ударил меня. Вот и всё, никого я ни в коем случае не посылал. Я не тот человек, который будет просто так кого-то посылать. Так что, про слова об извинениях — это тоже враньё. Если бы он меня попросил извиниться, то я бы спросил: «За что?» Извиниться должен он, если на то пошло, — приводит слова Харитонова Sport24.

По мнению бойца, Носов так говорит, потому что они с Яндиевым с самого детства вместе и тренировались в одном зале, и являются друзьями.

15 ноября Яндиева доставили в отдел полиции для дачи показаний, а затем отправили в изолятор временного содержания.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость.

Руслан Абдо отказался от госпитализации. Он рассказал журналистам, что не может понять, из-за чего произошло нападение. Он подчеркнул, что у Яндиева «с головой непорядок». Спортсмен пояснил, что он вместе с Харитоновым давно знаком с Яндиевым и никаких конфликтов ранее не случалось, во время разговора, предшествовавшего драке, не было никаких провокаций.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося.