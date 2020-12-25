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Единоборства

Харитонов оценил массовую потасовку, устроенную Минеевым и Исмаиловым

15:19, 25 декабря 2020 72
Сергей Харитонов Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказал мнение о потасовке, устроенной коллегами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на шоу AMC Fight Nights Global.

Сложилось мнение, что это все было постановочно как-то. Между собой договорились, но не договорились с теми, кто потом побежал в клетку и так яростно бил Минеева. Такие ситуации не красят наши ММА. В России уже давно над таким смеются. Что тут сказать, просто дикость... В России это нормально, ничего нового, — приводит слова Харитонова «Чемпионат.com».

Потасовка между Исмаиловым и Минеевым случилась 24 декабря. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и бросил Исмаилову вызов. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости, после чего между ними завязалась драка. В клетку вбежало много посторонних людей, принявшихся бить Минеева. В дело вмешалась полиция. После инцидента Исмаилова доставили в отделение.

Минеев и Исмаилов провели бой в октябре 2018 года, и судьи зафиксировали в нём ничью. 30-летний Минеев выиграл 14 боёв, один проиграл и один свёл вничью. Профессиональный рекорд 34-летнего Исмаилова — 18 побед, два поражения и одна ничья. 13 декабря в Москве он единогласным решением судей победил Уральского Халка Ивана Штыркова.

NEWS.ru привёл мнение Расула Магомедалиева, тренера Минеева, который раскритиковал русских болельщиков за то, что не вступились за его ученика.

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