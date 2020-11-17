Харитонов объяснил, почему решил обратиться в полицию, а не бить Яндиева

https://static.news.ru/photo/165f8272-28da-11eb-91aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов объяснил, почему не стал бить Адама Яндиева в ответ, а предпочёл написать заявление в полицию. Видео было опубликовано на YouTube-канале Александра Лютикова.

Я не преступник. Я хочу, чтобы законы соблюдались в нашей стране. Я патриот своей родины, я не хочу, чтобы у нас был беспредел. Чтобы вот так кто-то где-то ходил, размахивал кулаками, пистолетами, ножами, кастетами — я против этого! Если люди хотят себя проявить — пожалуйста, есть спортзал, есть клетка, есть ринг... Мне сейчас что, выйти, найти его, зарезать и сесть в тюрьму? Я добропорядочный гражданин и не имею права применять кулаки и совершать насильственные действия, — сказал Харитонов.

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что Яндиеву предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью. Боец находится в ИВС на Петровке. Позже СМИ сообщили, что его выпустят под подписку о невыезде.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом.

В тот же день в Сети появилось видео инцидента.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося. В понедельник в деле появились новые подробности. Яндиев в своё оправдание привёл цитату Владимира Путина.