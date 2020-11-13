Харитонов объяснил, почему много раз давал в долг Яндиеву

https://static.news.ru/photo/e89a26ea-2720-11eb-acc7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: kharitonovmma/instagram.com

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал NEWS.ru, почему продолжал давать в долг Адаму Яндиеву после того, как тот не возвращал предыдущие долги.

Я к людям отношусь хорошо, у всех могут быть проблемы. Всё бывает, у меня у самого бывали финансовые проблемы, я всё понимаю. А он на частных самолётах летает, выкладывает фото шикарной жизни, на дорогих машинах разъезжает... Он говорил: вот-вот, сейчас, скоро я отдам, у меня дела плохи, ты же знаешь мою ситуацию, весь мир меня кинул, от меня все отвернулись, один ты остался, кто всё понимает. Под кожу мне залезал, Остап Бендер, что тут сказать ещё, — сказал Харитонов.

Потасовка Харитонова и Яндиева случилась 13 ноября в «Лужниках». Яндиев впоследствии был задержан, но давать показания отказался. Ему выдали обязательство о явке в правоохранительные органы.

Полиция возбудила два дела в отношении Яндиева после драки с Харитоновым.

Как писал NEWS.ru, Харитонов, пострадавший в драке с Адамом Яндиевым, не будет прооперирован в субботу, как медики планировали ранее. Хирургическое вмешательство будет проведено в понедельник, 16 ноября.