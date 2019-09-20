Сергей Хандожко, одержавший победу в своём первом поединке в UFC, в минувший уик-энд должен был драться в Канаде с бразильцем Мишелом Перейрой, однако из-за не выданной вовремя визы остался без боя. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал о своём первом поединке, проблемах с канадским посольством и комментировании в прямом эфире поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

— Сергей, по какой причине вам не выдали вовремя визу?



— Посольство не объявило конкретной причины, по которой они не выдали визу в срок. Просто сказали, что к этому сроку не успевают подготовить визу, хотя мы подали документы вовремя.

— Сильно огорчились отмене боя?



— Конечно, я расстроился, потому что хорошо изучил своего соперника, провёл отличный тренировочный лагерь и расписал план, как его можно побеждать, но, к сожалению, не получилось.

— По визе вам окончательно отказали или могут дать её позже?



— Я не вникал в подробности, но вроде пришёл отказ.

— Раньше вы делали американские или канадские визы?



— Делали американские, и не было никаких проблем.

— Денис Гольцов нам рассказывал, что для получения американской визы подавал документы в Казахстане.



— Там есть свои механизмы, как проще получить визу, будем их пробовать в дальнейшем.

— Вы рассказывали, что раз десять просматривали свой первый бой в UFC с Ростемом Акманом. К чему такая скрупулёзность или просто наслаждались победой?



— Конечно, приятно смотреть бои, где я одержал победу. Поначалу делал это на эмоциях, а когда они спали стал изучать бой внимательно, смотреть, над чем надо работать и какие ошибки я допустил в этот момент.

— Какие выводы сделали для себя? Много недостатков нашли?



— В плане техники я всем доволен, потому что когда я включался, то у меня получалось почти всё. Но в психологическом плане у меня были проблемы. Был очень зажатый, много работал вторым номером, не мог дистанцию почувствовать. Думаю, что сыграло свою роль предстартовое волнение. Всё-таки был значительный простой, а свой предыдущий бой я провёл за год до этого. Из технических недочётов отмечу, что в третьем раунде пошёл в борьбу, поймал соперника на движении, но не получилось провести бросок до конца. Это говорит о том, что над этим аспектом надо больше работать и доводить приёмы до конца. Бывает такое, что и на тренировках я их недоделываю. В будущем также надо поработать над настроем и добавить жёсткости и агрессивности. У меня есть такая проблема, что я включаюсь долго. Думаю, из-за этого отдал первый раунд в этом бою.

— При этом бой получился настолько зрелищным и интенсивным, что к его окончанию и вы, и ваш соперник прилично устали?



— Темп боя был хорош. Было много ударов и борьбы. Мы оба побывали в нокдауне и оставили все силы в клетке и к концу боя действительно замедлились и подустали. Всё-таки нельзя все 15 минут действовать в высочайшем темпе.

— Вам уже предложили альтернативу взамен отменённому бою?



— Пока непонятно. Какие-то переговоры ведутся, но конкретики особой пока нет. Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, но тренируюсь регулярно, поддерживаю форму в Москве, поэтому готов принять любое предложение.

— Вы допускаете, что вас могут пригласить на турнир в Москве?



— Я бы с радостью там выступил, но раз пока мне не предложили, значит, у них другие планы на московский турнир и другие планы на меня. Пока предложений выступить в Москве я не получал.

— Вы вместе с Александром Волковым комментировали турнир UFC в Абу-Даби на Первом канате, в том числе и бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. Это ваш первый комментаторский опыт?



— У меня уже был опыт. Недавно я прокомментировал целый турнир на UFC-ТВ. Комментаторская работа мне нравится, всё очень интересно и друзья говорят, что у меня неплохо получается. От комментариев боя Хабиба получил только хорошие положительные эмоции. Если ещё мне сделают такие предложения, с радостью их приму.

— В моменты, когда Порье попал во втором раунде и пытался душить Хабиба в третьем, сложно было сдержать эмоции и не превратиться из комментатора в болельщика?



— Всегда, когда смотришь бои знакомых и тех, за кого переживаешь, что-то говоришь им. Мне кажется, что такие переживания не идут во вред репортажу, а добавляют ему эмоциональности. Так что получилось то, что надо. Да и Хабиб не давал особых поводов для волнений. Я был уверен, что Порье не сможет задушить его гильотиной, а в моменте, когда он пропустил сильный удар, мы волновались лишь две-три секунды. В остальном же бой был под контролем Хабиба.

— Многие действующие бойцы UFC в свободное время комментируют турниры. Вы готовы и в дальнейшем работать комментатором на российских каналах?



— Почему бы и нет. Для разнообразия мне интересно пробовать себя и в других амплуа.