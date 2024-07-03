«Хамство высшей степени»: известный боец об оскорблениях в поп-MMA Hardcore Боксер Дрозд: оскорбившего русского бойца азербайджанца нужно публично наказать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Дрозд

Азербайджанского бойца поп-ММА Джавида Рзаева, назвавшего россиянина свиньей, необходимо публично наказать, уверен чемпион мира по версии WBC боксер-профессионал Григорий Дрозд. В беседе с NEWS.ru он назвал оскорбления, которые звучали от участников промоушена поп-ММА Hardcore, хамством высшей степени.

Ни в коем случае нельзя отпускать ситуацию. И жестко поступать с такими людьми надо показательно, чтобы другим было не повадно. Это беспредельная наглость. Даже не знаю, как назвать это все. Хамство высшей степени, — высказался Дрозд.

Боксер также уверен, что, если в деле будет уголовная составляющая, она должна быть реализована в полной мере. Он выразил надежду, что «другие подобные персонажи» тоже понесут соответствующее наказание. Так, напомнил Дрозд, оскорбления до этого уже звучали в адрес бойцов из Азии. Спортсмен добавил, что все должно расследоваться в рамках правового поля.

Болельщики, которые посмотрели скандальный бой, ранее возмутились из-за высказывания Рзаева. По их мнению, извинений совершенно недостаточно. Некоторые в том числе выразили уверенность, что лига Hardcore может сознательно использовать такие скандалы для привлечения внимания.