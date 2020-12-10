Халк в роли корма для Хищника: почему у Ивана нет шансов против Магомеда

Главным событием российской индустрии единоборств в конце этого года станет поединок двух накачанных и могучих борцов Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова. Лысый Хищник — явный фаворит, готовый записать в свой актив очередную яркую победу и закрепиться в качестве самого кассового в России бойца, после чего можно и на поединок с самим Йоэлем Ромеро замахнуться. Но не менее интересно, как себя проявит, выйдя из зоны комфорта, Уральский Халк, которому предстоит драться на чужой территории и впервые в карьере в статусе андердога.

Столкновение двух грузовиков

Бой похожих по стилю бойцов интересен ещё тем, что на кону будет негласный титул лучшего «качка» в российских ММА. Не зря даже на предматчевой пресс-конференции соперники успели похвастаться своими бицепсами. По стилю Исмаилов и Штырков действительно похожи и делают ставку на свою природную мощь. Выносливость — не главный козырь каждого из них, по понятным причинам, а потому продолжительность боя в три раунда — идеальный формат. Кроме того, оба хорошо борются и предпочитают свалить соперника на настил и добивать в партере, но при всей прямолинейности такой тактики они весьма зрелищные бойцы.

Многие фанаты считают удачным, что их поединок пройдёт именно в российской компании, где отсутствует допинг-контроль, так как бойцы смогут показать свои лучшие качества. И Исмаилов, и Штырков ранее неоднократно обвинялись в применении запрещённой фармакологии. У Штыркова не сложилась карьера в UFC после положительного допинг-теста перед дебютным боем, а Исмаилов в принципе никогда не скрывал, что употребляет запрещённые вещества.

Не считаю допингом тот же гормон роста, нордитропин. Он продаётся в аптеке. Люди по пять раз рвут себе связки — что им делать? Я хочу быть здоровым человеком, поэтому пусть идут подальше со своим USADA и всем, что к нему прилагается. Да, я спортсмен, но я выполняю сумасшедшую работу и хочу подпитывать свой организм, — рассказывал Исмаилов в интервью RT.

В то же время при множестве схожих черт бойцы разные по характеру. Взрывной шутник Исмаилов каждое своё появление на публике превращает в искромётный стендап, но при этом шутит над соперниками по-доброму без оскорблений и перехода границ. Не стал исключением и Штырков, которого он принял на пресс-конференции очень тепло. Иван при личном общении выглядит человеком более спокойным и рассудительным, который предпочитает больше делать, чем говорить, но если надо, за словом в карман также не полезет.

Репетиция перед Ромеро

Лысый Хищник Исмаилов нехватки предложений выйти на бой никогда не испытывает. Ещё не прошёл поединок со Штырковым, как ему уже предлагает реванш Владимир Минеев, есть вариант организовать поединок с Александром Шлеменко и, наконец, самым интересным вариантом выглядит встреча с легендой UFC Йоэлем Ромеро. 43-летний (а по некоторым предположениям его реальный возраст может быть больше) кубинец недавно был уволен из UFC и стал свободным агентом, а о желании провести с ним бой заявили уже Александр Шлеменко, Витор Белфорт и многие другие известные средневесы. Вопрос лишь в том, кто потянет неслабые финансовые аппетиты кубинца.

Для Исмаилова это тоже был бы бой со схожим по стилю соперником, но при этом Ромеро, несмотря на возраст, остаётся борцом мирового уровня и по-прежнему обладает нокаутирующим ударом. С другой стороны лучшие его годы остались позади, а в последних поединках ветеран выглядел слишком медлительным, а потому для многих он становится желанным соперником. Исмаилов — не исключение. Он уже говорит о схватке с кубинцем, хоть и не принято заглядывать за спину своему предстоящему сопернику. Но в случае, если лига АСА или другая компания потянут подписание Ромеро, то он может стать реальностью уже предстоящим летом, когда ожидается ослабление коронавирусных ограничений.

Магомед Исмаилов vk.com/bigmaga86

Смелый ход Штыркова

Пока большинство экспертов считает фаворитом Исмаилова, так как он при стилистическом сходстве со Штырковым выглядит сильнее и в стойке, и в партере, а потому у Уральского Халка не так много козырей. Одним из них он считает психологический. Если в бою с Александром Емельяненко уступающий в габаритах Исмаилов был андердогом, то сейчас все ждут от него только уверенной победы, что накладывает дополнительную ответственность. Штырков же находится в положении, в котором ему нечего терять.

Впрочем стоит отметить и смелость Ивана. Под крылом родной промоутерской компании RCC он сделал себе имя поединками в Екатеринбурге против иностранных ветеранов, чьи лучшие годы остались уже позади. При этом Иван выступал всегда в комфортной домашней обстановке, против удобных соперников и при лояльном судействе. Однако в последнем бою и его подкараулила осечка. Попытка перехода в средний вес обернулась неудачей и разгромным поражением от опытного швейцарца Ясубея Эномото. Теперь Штырков решил выйти из зоны комфорта и рискнуть по-крупному. Бой пройдёт в Москве на территории соперника, ради подготовки к нему Иван поехал на сбор в Дагестан, где уделял повышенное внимание борьбе. Наконец, для самой лиги АСА более выгодной является победа своего бойца Исмаилова над подписанной на один бой звездой конкурирующей организации.

Как пройдёт бой?

Несмотря на статус фаворита, Исмаилов не расслабляется и подчёркивает, что по совету своих тренеров работает даже усерднее, чем перед боем с Александром Емельяненко, так как считает Штыркова более опасным соперником. Поэтому шанс Штыркова победить из-за недооценки противника крайне невелик. Букмекеры, впрочем, дают Уральскому Халку немного шансов. Коэффициент на победу Исмаилова 1,3 — 1,35, в то время как ставка на Штыркова в случае его победы будет увеличена как минимум в три раза. Кроме того, букмекеры считают, что бой с большей вероятностью завершится досрочно, нежели дойдёт до судейского решения.

Пока в победу Штыркова не верит никто из экспертов, но при этом многие ожидают увидеть конкурентный поединок. Скорее всего, Исмаилов подготовит сопернику сюрпризы в стойке и постарается удивить его скоростью и нестандартной техникой ударов. Если ему это удастся, то он сможет провести в обмене ударами все три раунда, если же что-то пойдёт не так, борьба останется его планом Б. Не исключено, что побороться в партере решит и сам Штырков, однако наиболее вероятным исходом является победа Исмаилова единогласным решением судей или вследствие остановки боя в третьем раунде.