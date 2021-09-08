Хайп или предательство: почему Фёдор Емельяненко называет брата Иудой

Российский тяжеловес Александр Емельяненко по-прежнему не лезет за словом в карман и комментирует не только события из мира ММА, но и происходящее в других сферах. В одном из многочисленных интервью Александр в очередной раз коснулся темы взаимоотношений с братом и решил с новой силой разжечь уже затухший было огонь вражды. Он сказал, что мог бы подраться с Фёдором и побить его, а статус величайшего тяжеловеса в истории — просто удачное попадание в колею.

Хочешь внимания, задень брата

Когда в 2017 году Александр Емельяненко вернулся из мест не столь отдалённых, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера в отношении своей домработницы, он довольно быстро сумел реанимировать свою карьеру в клубе «Ахмат», где успешно тренировался и проводил бои в местном промоушене. Тогда же он начал публично критиковать Фёдора, вынося наружу свои с ним отношения, его отношения с другими бойцами и всякий раз пытался подчеркнуть, что брат на самом деле не такой, каким хочет казаться на публике. Александр считал, что Фёдор его бросил в тюрьме и ни в чём не помогал.

Старший Емельяненко до поры до времени не реагировал на эти выпады, а затем решил опубликовать своё открытое письмо брату в «Советском спорте», где дал предельно жёсткий и откровенный ответ, который с тех пор остался единственным. Там же он и дал Александру прозвище Иуда. Можно предположить, что его происхождение связано с тем, что у Фёдора был конфликт с клубом «Ахмат» из-за его высказывания о недопустимости детских боёв. Тогда ряд чеченских бойцов набросились на легенду ММА с прямыми оскорблениями за критику турнира с участием сыновей Рамзана Кадырова. Александр не только зарабатывал в клубе и получал дорогие подарки (чего стоит только золотой «Мерседес» от Кадырова, разбитый в погоне от полиции в Кисловодске), но и по стечению обстоятельств начал серию оскорбительных высказываний о брате.

А теперь самое главное из-за чего я решил делать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принес за тебя извинения не одному десятку людей, — написал тогда Фёдор Емельяненко.

Александр Емельяненко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Буря после затишья

Казалось, что будущее примирение братьев не за горами. Александр рассказывал, что хотел бы видеть брата на праздновении своего 40-летия и выступить на его прощальном турнире в Москве. Кроме того он уважительно высказывался о его выступлениях и даже называл фаворитом в поединке с более молодым и крупным соперником Тимоти Джонсоном. Что произошло между братьями в последнее время никто не знает, но очередной залп Александра выглядит, как попытка привлечь к себе дополнительное внимание перед возвращением в бои.

18 сентября в рамках промоушена поп-ММА «Наше дело» он встретится в боксёрском поединке по особым правилам с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок пройдёт в четырёхунцовых перчатках по ММА, но при этом будет боксёрским с запретом ударов ногами и переводов в партер, но с разрешённым клинчем. Его формат максимально динамичный — три раунда по две минуты, а сам бой будет транслироваться в прямом эфире, но пройдёт без зрителей в зале.

В рамках промо Александр дал очередную порцию огненных интервью, где высказался о внешней политике США, ситуации в Афганистане, женских поединках, ринг-гёрлз, своих собственных загулах и родном брате. Последняя тема стала настоящей сенсацией, потому что к ней не было никаких предпосылок.

Мне без Федора живется комфортнее. Когда с ним — надо под его дудку плясать. Угождать. Ходить и облизывать его. Сейчас никакие Федоры поперек дороги у меня не стоят. Подрался бы с ним и побил бы его. Мы же здесь не на дуэль выходим стрелять друг в друга. он не будет со мной драться, понимает, что не выиграет. У него уже давно умерло братское отношение ко мне. В интервью он может одно говорить, а когда я с ним разговариваю, он ведет себя совершенно иначе. И орет — матом захлебывается, — рассказал Емельяненко в интервью Youtube-каналу Hustle MMA.

Кроме того он намекнул, что Фёдор не пошёл в UFC из-за того, что боялся проиграть, а на самом деле он не является великим бойцом и лишь попал в колею.

Предложение порождает спрос

Очевидно, что тема взаимоотношения братьев Емельяненко ещё не один год будет основной у российских журналистов. Но если Фёдор с тех пор хранит молчание или говорит эзоповым языком про то, что брат заблудился, но он надеется, что вернётся в семью, то Александр периодически поддаёт жару, когда нужно обратить внимания общественности на себя. Постепенно он превратился в главного ньюсмейкера среди российских бойцов, хотя больше года уже не выступает и находится в посредственной для бойца высокого уровня форме.

Всё дело в том, что журналистам хайп стал гораздо интереснее самого спорта. Потому они готовы часами слушать откровения Александра Емельяненко, не задавая ему острых и неудобных вопросов хотя бы по содержанию того же открытого письма Фёдора и приведённых им фактов или просто по известным из криминальной хроники событиям. А вся его жизнь, в которой есть место реальным пострадавшим преподносится, как увлекательный приключенческий сериал последнего русского романтика. Но такие противоречивые герои всегда востребованы нашим обществом, а потому Александр будет интересен и в поп-ММА, и в кабацких драках до тех пор, пока есть силы махать кулаками.