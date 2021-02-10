Хабибу на смену идёт его улучшенная копия

В предстоящий уик-энд в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 258, состав участников которого выглядит скромно для номерного события. Однако в главном поединке будет стоять на кону титул одной из главных звёзд лиги — нигерийца Камару Усмана, противостоять которому будет бразилец Гилберт Бёрнс. Поскольку Хабиб Нурмагомедов возвращаться в бои не намерен, то именно Усман будет главной звездой лиги на мусульманском рынке и среди темнокожего населения США. Это очень опасный боец, стилистически напоминающий Хабиба, но при этом гораздо мощнее.

Хабиб 2.0: сходства и различия

Камару Усман и Хабиб Нурмагомедов — хорошие друзья, которых объединяет не только общий менеджер и приверженность исламу. Как и россиянин, нигериец отличается отменной физической подготовкой и борцовской мощью, которая позволяет согнуть в бараний рог на земле любого топового соперника. Усман — настоящий кошмар для любого полусредневеса. Огромная гора мышц, которая с трудом влезает в лимит полусредней категории, но при этом использует проверенную Хабибом и десятками успешных борцов в ММА до него тактику граунд-энд-паунд. При этом он не так искусно владеет приёмами в отличие от топового самбиста Нурмагомедова, но имеет в кулаках по-настоящему разрушительную силу.

Именно поэтому Усман большинство боёв выиграл либо решениями, либо техническими нокаутами после добиваний. В отличие от Нурмагомедова, он способен потрясти соперника и в стойке. С уходом Хабиба именно Усман должен стать главным ММА-героем исламского мира, темнокожего населения Соединённых Штатов и, что важно, «продавцом билетов» на организуемых шейхами шоу в Абу-Даби. А это направление деятельности для UFC сейчас важно как никогда.

В принципе, Камару может просто стать новым Хабибом, но чтобы приблизиться к его статусу, одних бойцовских качеств мало. Усману нужна яркая и громкая победа, какая была у россиянина над Конором Макгрегором с треш-током, миллионами проданных трансляций и публичной дракой. Кроме того, в отличие от Нурмагомедова, у Усмана нет безупречного рекорда, так как он проиграл удушением в своём втором бою. Но, как говорят в Одессе, это было уже давно и неправда. С тех пор нигериец не давал ни одного повода усомниться в своём превосходстве.

Где Усману найти своего Макгрегора

Камару не принято считать звездой, но сейчас он уже самый доминирующий чемпион полусреднего веса после Жоржа Сен-Пьера. После победы над предыдущим чемпионом Тайроном Вудли он также в одностороннем порядке побил Колби Ковингтона, сломав ему челюсть, а затем деклассировал и обладателя неофициального титула «Главный подонок UFC» Хорхе Масвидаля. При этом Усман одинаково хорош и с ударниками, и с классическими борцами, и с мастерами джиу-джитсу.

Однако для по-настоящему мировой славы мало быть лучшим в своём весе и побеждать всех сильнейших. Хабиб и остался бы локальным чемпионом, если бы не победил Макгрегора в самом скандальном поединке 2018 года. Именно благодаря ирландцу он стал звездой вселенского масштаба. У Усмана таких соперников пока нет. Вряд ли тот же Макгрегор или братья Ник и Нейт Диас дотянутся до титульного боя в полусреднем весе по спортивным показателям. Однако Камару сам может перейти в средний вес и там бросить вызов другому нигерийцу Исраэлю Адесанье, который более раскручен, не побеждён и является ярким ударником. Такая победа изменила бы статус Усмана за пару дней.

Камару Усман twitter.com/usman84kg

Чем удивит Гилберт Бёрнс

У соперника Камару Гилберта Бёрнса, одержавшего шесть побед подряд, нет осязаемых шансов на победу. Он недостаточно техничен и хорош в стойке, чтобы противостоять мощи и напору нигерийца, значительно уступает ему в борьбе, а от приёмов джиу-джитсу Усман умеет хорошо защищаться. Кроме того, их обоих связывает скандально известный менеджер Али Абдель-Азиз, которому после ухода Нурмагомедова гораздо выгоднее раскручивать Усмана. В аналогичной ситуации в поединке его клиентов — Хабиба и Джастина Гейтжи — предсказуемую победу одержал россиянин.

Поединок этих соперников откладывался дважды. Летом 2020 года Бёрнс сдал положительный тест на COVID-19 и его заменил Масвидаль. Затем он должен был встретиться с нигерийцем в декабре, но тот попросил отложить поединок из-за травмы, который теперь состоится на посредственном в целом шоу. Для Бёрнса это будет главное испытание в карьере, так как до этого он побеждал только ветеранов — Демиана Майю, Тайрона Вудли, а также европейских середняков — Гуннара Нельсона и Алексея Кунченко. Шансов в бою против Усмана у него минимум, а потому нигерийцу придётся скоро искать новые яркие вызовы.

Из бойцов его веса давно заслуживает титульного поединка Леон Эдвардс, однако темнокожий британский универсал явно не обладает тем набором бойцовских качеств, которые позволят ему сокрушить нигерийского чемпиона. Он хорош во всём, но при этом не имеет явных козырей.

Руководство UFC видит Эдвардса лишь в качестве лучшего тестера для шведского проспекта чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который сделал себе имя в октагоне, быстро побив троих ноунеймов. Успех в поединке с Эдвардсом вывел бы его на бой с Усманом, но тут волшебной сказке быстро придёт конец, хотя UFC сделает этот бой ради хайпа и небольшого шанса, что Чимаев в кратчайший срок преодолеет путь до титула. Усман же имеет всё, чтобы ещё много лет править в полусреднем весе и не уходить, в отличие от Хабиба, в расцвете своих сил.