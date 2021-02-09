Хабиб заявил о намерении организовать бой Исмаилов — Минеев

https://static.news.ru/photo/5cfb613a-6b1d-11eb-b2a1-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе и владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил об идее организовать бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым в своей лиге.

Сейчас идут переговоры на счёт того, чтобы сделать этот бой на совместном турнире с AMC Fight Nights в сентябре. Меня исключительно держит то, что этот бой — история Fight Nights и мне не хочется туда лезть, не хочется бежать впереди паровоза. Но если бойцы и лига захотят, то мы организуем этот бой на совместном турнире, — передаёт слова Хабиба корреспондент NEWS.ru.

9 февраля в Москве прошёл турнир Eagle FC 33, промоутерской компании Хабиба Нурмагомедова. В главном бою вечера, как писал NEWS.ru, таджикский Терминатор Фаридун Одилов (11-2-2) победил удушением в четвёртом раунде ученика Фёдора Емельяненко Сергея Калинина (6-2) и стал чемпионом Eagle FC в среднем весе.

Хабиб Нурмагомедов и Магомед Исмаилова присутствовали в зале в качестве почётных гостей. По словам Завурова, лига рассматривает возможность организовать их бой по правилам грэпплинга. Хабиб прокомментировал эту идею.