Хабиб захотел играть в футбол за «Спартак»

https://static.news.ru/photo/69fce13c-7c53-11eb-aa36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оставивший карьеру бойца действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил желание попробовать себя в профессиональном футболе. Выйти на поле он бы хотел за «красно-белых» .

Нурмагомедов объяснил свой выбор тем, что «Спартак» является «народной командой».

И думаю, что отец тоже хотел бы, чтобы я сыграл за «Спартак». Не знаю, как бы я сыграл. Я не назвал бы себя суперфутболистом. Но попробовать хотел бы, — отметил спортсмен в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Хабиб при этом считает, что для игры в футбол ему нужно избавиться от семи лишних килограммов и полгода тренироваться с командой.

Завершить карьеру Нурмагомедов решил осенью 2020 года после того, как победил американца Джастина Гейтжи и в третий раз защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе. В октагон чемпионата Нурмагомедов выходил 29 раз и столько же раз выигрывал поединок.

В феврале Нурмагомедов в Испании посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между местной «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» и признался, что с детства мечтал стать футболистом. Боец отметил, что рад был побывать на легендарном стадионе и «посмотреть вживую такое противостояние», сообщал NEWS.ru.