Хабиб уже подготовил для UFC крутого тяжеловеса

В Нижнем Новгороде прошёл 31-й турнир лиги Eagle FC, к которой после её покупки Хабибом Нурмагомедовым приковано особое внимание. Чемпион UFC намерен проводить турниры каждый месяц, а лучших бойцов продвигать в UFC. Чемпионы лиги Ризван Куниев и Магомед Умалатов после успешных защит сделали шаг в направлении лучшего в мире промоушена, для попадания в который чемпиону будет достаточно провести две защиты.

Прощальные гастроли чемпиона

Хабиб Нурмагомедов сейчас находится в таком статусе, что каждый его приезд в любой российский город станет событием невероятного масштаба. Зал гостиницы «Ока» в Нижнем Новгороде, куда чемпион UFC заглянул всего на пять минут и даже не сел в президиум, был забит почти битком журналистами и жаждущими встречи с легендой детьми. Первых Хабиб попросил задавать вопросы не ему, а бойцам и президенту его лиги Eagle FC Шамилю Завурову, а затем коротко поведал о планах своей организации.

Следующий турнир в январе в Абу-Даби, в феврале — Москва, в марте — Краснодар и в апреле — Санкт-Петербург. Мы будем проводить по турниру в месяц и конкурировать с другими промоушенами. Наша главная задача — развивать молодых бойцов и помогать им выходить на мировой уровень, — рассказал Нурмагомедов.

При этом перед лигой не стоит амбициозных планов переманивать попавших под сокращение звёзд UFC и приглашать именитых бойцов, чьи лучшие годы остались позади. Внимание к её турнирам и так будет приковано больше из-за нового владельца, а сам Нурмагомедов ещё может несколько лет заигрывать со своим возможным возвращением и на последних гребнях волн успеха колесить по стране, где его по-прежнему будут рады видеть.

Возвращение боёв спустя десять лет

В Нижнем Новгороде, несмотря на богатые бойцовские традиции, в последнее время, а именно со времён прошедшего здесь почти десять лет назад Кубка Фёдора Емельяненко, не проводилось крупных турниров, хотя отсюда вышли такие знаменитые бойцы, как Вячеслав Василевский, Артём Лобов, многие чемпионы мира по самбо и тайскому боксу. С приездом Нурмагомедова местная спортивная общественность рассчитывает получить аналогичный крупный турнир и к 800-летию города.

Сам турнир проходил во дворце спорта «Нагорный», где проводит домашние матчи местный хоккейный клуб «Торпедо». В кард вошло целых 17 боев, часть из которых заполнили начинающие нижегородские бойцы из клуба «Школа чемпионов». Многие её юные воспитанники стояли в очереди, чтобы сфотографироваться с президентом лиги Шамилем Завуровым, и рассчитывали, что новый проект Хабиба поможет и им когда-нибудь построить успешную карьеру в смешанных единоборствах.

Клетка в центре зала была единственным местом, где было жарко, так как в остальной части зала чувствовалось, что это ледовая арена и большую часть времени здесь играют в хоккей. Уровень предварительных боёв подтвердил ставку именно на молодых перспективных бойцов, которыми себя зарекомендовали и местные воспитанники, и ученики Абдулманапа Нурмагомедова. Однако основное внимание было приковано к трём главным поединкам вечера.

Хабиба встретили овациями, а он обещал вернуться летом

Перспективному бойцу наилегчайшего веса Рашиду Вагабову привезли опытного соперника из Бразилии Ришельди Диаса, который провёл почти 40 профессиональных боёв. Бой получился не очень зрелищным, потому что ученик Абдулманапа Нурмагомедова постоянно переводил бой в партер, а бразилец длиннющими руками и ногами достаточно хорошо защищался, чтобы не получить большого урона. Все трое судей отдали победу Вагабову, а зрители устроили колоссальные овации Хабибу Нурмагомедову, который вышел на награждение и обещал следующий турнир в Нижнем Новгороде в конце будущего лета, к 800-летию города.

Младший брат ветерана UFC Гасана Умалатова Магомед проводил защиту титула EFC в полусреднем весе против соперника, которого побеждал по любителям и который вышел на замену за десять дней, Рашида Койчакаева. Претендент достойно провёл первый раунд, где почти не уступал фавориту поединка, но затем начал просаживаться функционально. Умалатов сначала разбивал его в стойке и отбивал ему ноги лоу-киками, а затем стал переводить в партер.

Развязка предсказуемо наступила в третьем раунде, когда чемпион свалил на землю измученного соперника и принялся его жёстко добивать. К чести Койчакаева тот держался до последнего, пока избиение не прекратил рефери. Умалатов в очередной раз защитил пояс и продлил свою победную серию до девяти боёв.

Горец забил сибиряка и собирается в UFC

Чемпион EFC в тяжёлом весе дагестанец Ризван Куниев дрался в Нижнем Новгороде как у себя дома. Внушительная поддержка земляков всё время гнала его вперёд в поединке с красноярцем Владимиром Дайнеко. Поначалу соперники с уважением кружили друг напротив друга, словно стесняясь начать атаку, затем Куниев начал заигрывать с публикой и вызывать противника на себя, а в третьем раунде уже пошёл в решительное наступление, которое завершилось форменным избиением в партере.

Дайнеко дотерпел до гонга, но получил сильное рассечение, после которого его угловые во главе с Тарасом Кияшко приняли решение не выпускать подопечного на чемпионские раунды.

Зажат ты был, Вова, сам на себя не похож, — высказывал ему Кияшко сразу после боя.

Куниев выглядел так, словно провёл лёгкий спарринг и не получил серьёзных повреждений. Более того, он выразил готовность сразиться уже на одном из ближайших турниров. Также Ризван рассказал, что по договорённости Хабиба Нурмагомедова и Дэйны Уайта чемпионы, проведшие по две защиты, будут попадать в UFC. Для него бой с Дайнеко стал первой защитой, но так как тяжеловесы — штучный товар, боец рассчитывает получить приглашение в октагон уже в ближайшем будущем и будет готов выйти на замену на одном из январских турниров на бойцовском острове.