«Хабиб устал в 32, а Махачев будет расти»: интервью друга чемпионов UFC Тренер Магомедов: Волкановски ничего не потеряет, если проиграет Махачеву

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ислам Махачев

21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294, главным событием которого станет встреча чемпиона организации в легком весе Ислама Махачева и обладателя титула в полулегком весе Алекса Волкановски. Ожиданиями от этого поединка в эксклюзивном интервью NEWS.ru поделился Магомед Магомедов, менеджер и друг Ислама Махачева, а также ученик заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

Изначально соперником Махачева должен был стать бывший чемпион легкого веса бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с поединка из-за травмы за десять дней до начала турнира. Помимо Ислама на этом турнире выступят другие российские бойцы: Магомед Анкалаев, Икрам Алискеров, Саид Нурмагомедов, Шарабутдин Магомедов и Виктория Дудакова.

«Волкановски в бою с Махачевым будет нечего терять»

— Магомед, что изменила для Махачева замена соперника в титульном поединке?

— Ислам должен доказать этим поединком, что ко многим удачным моментам, которые были у Волкановски в первой встрече, были причастны обстоятельства. Поездка в Австралию обернулась серьезным опытом для Махачева: смена климата, часового пояса и весогонка. Он не смог полностью раскрыться и восстановиться, хотя должен был уверенно выиграть поединок. Сейчас встреча на территории Ислама.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Ислам Махачев и Алекс Волкановски

— Насколько победа будет показательной, учитывая, что Волкановски готовился десять дней? Многие скажут, что нужен третий бой.

— Ислам все равно выигрывает у Волкановски, даже если соперник пройдет полный лагерь. Австралиец — чемпион в 66 кг, поднимающийся в 70 кг. Алекс маленький для этого веса. Не подготовку, так другую причину для поражения найдут. Это всегда было и будет. Это и интересно, нужны истории, чтобы дальше привлекать внимание и подогревать интерес к боям.

— Волкановски движут деньги или спортивные амбиции?

— Спортивные амбиции. Он хорошие деньги зарабатывает, в Австралии он — номер один. Терять ему нечего. Если проиграет, вернется в 66 кг. Выйдет со спокойной головой, будет рисковать, не будет париться, будет делать свои фишки. У него не будет напряжения, как в прошлый раз. Проиграет — не беда, выиграет — заработает в два раза больше, чем в своем весе.

— Волкановски мог знать о замене заранее?

— Предупредили ли его? Нет. Думаю, что он месяц тренировался сам, если исходить из интервью, в котором он говорил, что не оставлял тренировки, даже набрал вес. Ощущение, что он что-то чувствовал. Не отдыхал на Бали или в Махачкале. (Смеется.) Тренировался не на 100 процентов, а процентов на 60.

Фото: Соцсети Магомед Магомедов

«Махачев станет чемпионом в полусреднем весе»

— Махачеву 31 год. Он раскрылся полностью как боец или продолжает расти?

— До 34 лет он будет расти. Хабиб в 32 года уже устал, потому что у него была большая любительская карьера — двукратный чемпион мира по боевому самбо, а до этого чемпион Европы по панкратиону, армейскому рукопашному бою, чемпион мира по грепплингу, уличные драки... Устал. У него была цель: завоевать пояс, защитить и оставить.

Ислам никогда не говорил, что собирается завершить карьеру в ближайшее время. Он будет драться, пока чувствует, что растет. Хотел бы ему пожелать, чтобы он сейчас победил Волкановски. Уверен, что это произойдет. Не стоит сразу давать второй шанс Чарльзу Оливейре, он — пройденный этап. Если бы первый бой был тяжелым — это одно дело, но Махачев его перебил и переборол. Надел на шею его же черный пояс по джиу-джитсу и задушил. Сделал все, что было можно. Оливейра выиграл у Бенеила Дариуша, но я не считаю это показателем. У Дариуша нет чемпионского менталитета. Он где-то рядом с топами. И так всю дорогу.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Ислам Махачев

После победы над Волкановски в феврале Исламу надо будет встретиться с Джастином Гейджи. Побьет его, и настанет идеальный момент для перехода в 77 кг. Весь дивизион к этому времени Ислам уже зачистит. А дальше пусть сами между собой разбираются. Ислам становится все больше и больше каждый раз, как я его вижу. Он способен забрать титул там и провести успешную защиту.

— Как вы оцените расклад сил в поединке Махачева и чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса?

— Легко с ним не будет. Эдвардс также растет с каждым боем. Он научился хорошо защищаться, набрал массу, вырос физически. Ислам тоже не из маленьких, тоже растущий. Уверен, что он нормально наберет вес. Сейчас он борется с бойцами, которые весят 86–90 килограмм. С «физикой» проблем нет, особенно если прибавить. У Эдвардса хромает грепплинг, а у Ислама грепплинг на уровне, поэтому нужно с умом подойти к поединку. Тогда Махачев сможет его поймать и сделать аккуратный болевой прием во втором или третьем раунде. Если Ислам переведет Леона, тот точно не встанет. Попытается встать, будет задушен или пропустит болевой на руку. Это у Махачева всегда хорошо получается, а Эдвардс — базовый ударник.

«Усман Нурмагомедов может прийти на смену Исламу Махачеву»

— Недавно титул чемпиона Bellator защитил Усман Нурмагомедов. Какова вероятность того, что Махачев поднимает в весе, а на его место придет Усман?

— В следующем году у него финал Гран-при Bellator. Потом организацию выкупит PFL. Надо будет с Усманом подписать новый контракт, но не факт, что он захочет. Поэтому почему нет? Чемпион Bellator, чемпион Гран-при. Если будут переговоры с UFC, Хабиб будет на них присутствовать, и условием будет, чтобы он сразу стал претендентом или подрался первым-вторым номером организации. Опять-таки, возможно, с Гейджи. Его бьют все, у кого есть хорошая борьба. (Смеется.) Как минимум Усман будет претендентом, могут и титульный бой дать. В зависимости от того, кто будет чемпионом на тот момент.

Фото: Jose Prestes/Keystone Press Agency/Global Look Press Усман Нурмагомедов

— То есть не фантастический расклад?

— Конечно, ему только 25 лет. Он молод и растет. Через три года он окончательно окрепнет. Он может всю карьеру провести в PFL. Если побьет весь дивизион, то может в UFC перейти. Там тоже большие шансы. Нужно понять, сможет ли он через три года укладываться в 70 кг или тоже перейдет в 77 кг. Ислам может остаться в легком весе, а Усман — перейти в полусредний и сразу подраться за пояс. В дальнейшем он может добавить в габаритах, при своем росте 181 см.

— В UFC сняли запрет на демонстрацию флагов. Ожидаете увидеть Махачева с российским флагом?

— Даже не знаю. Может и выйти. Почему бы нет? Может, с российским выйдет, может, с дагестанским и российским. Как захочет, так и выйдет.

«Чимаеву будет нелегко с Усманом»

— На турнире UFC 294 произошла замена и у Хамзата Чимаева: вместо Пауло Косты он подерется с Камару Усманом. Чимаеву достался более простой соперник, чем Махачеву?

— Усмана списывают, потому что он вышел на замену за десять дней до турнира. Но у него богатый опыт чемпиона, опыт больших боев. Голова многое решает, поэтому я даю 50 на 50. Это не пять раундов. В первом Камару может хитро поработать, защищаться от борьбы, бить с дистанции джебом. Во втором раунде включится и в третьем прибавит. У него в карьере пять успешных защит титула. Усман не гоняет вес, морально готов, а его списывают, будто Чимаев его сломает. Сломает — хорошо, будем болеть, но расслабляться и говорить, что будет легко... Не помню, чтобы кому-то было с ним легко. С Усманом всегда тяжело. Он сам легко всех проходил, ударников ронял, борцов борол. Опыт списывать нельзя. Тем более не надо гонять вес, а профессиональный боец продолжает тренироваться, где бы он ни был, куда бы ни ездил. Такие бойцы всегда держат себя в тонусе.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Хамзат Чимаев

— Насколько справедливы слова о том, что бразильцы Оливейра и Коста изначально не хотели драться с Махачевым и Чимаевым и лишь искали способов избежать встречи?

— Коста — как персонаж из мультфильма: огромный мужик с характером 15-летнего мальчика, который пытается всех задеть и обидеть. Что-то пишет, а потом извиняется. Он снялся с боя пятый раз за два года. Думаю, что он хотел драться, потому что у него были поединки с Марвином Веттори и Исраэлем Адесаньей. Это ребят с рекордом 10-0 аккуратно ведут, а Коста дрался с теми, кого давали, — с Йоэлем Ромеро, Люком Рокхолдом.

Оливейра же изначально признавался, что не горит желанием драться с Исламом в Абу-Даби, устроил нытье. Но он же не чемпион, чемпион — Ислам. Предложили подраться с чемпионом — дерись. Будешь чемпионом сам, старайся выбирать удобное для себя место. Оливейру Махачев прошел бы. Что у бразильца могло поменяться за один год? Он говорит, что много чего поменял, но что именно? Мозги? Он морально проиграл Исламу еще на взвешивании. В бою ничего не показал. И второй раз будет мандраж.

— Слышали недавнее интервью блогера Дани Милохина, который выразил желание победить в UFC брата Хабиба так, что сам Нурмагомедов бы аплодировал ему стоя?

— Да. Про него хотел сказать. Есть такие персонажи, которые испаряются в воздухе при встрече вживую. Сразу исчезают. Эти люди бросают вызовы, создавая себе хайп. Выйди сначала на какие-нибудь любительские соревнования. Получишь в нос, убежишь и забудешь, что такое ММА. Это было глупое заявление со стороны Милохина. Фильтровать надо такие вещи. Я бы с такими, как он, не нянчился и назвал бы их шкурами.

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