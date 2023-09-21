«Хабиб сильнее Махачева»: боец Андрей Корешков сравнил двух чемпионов UFC Корешков назвал Хабиба Нурмагомедова более сильным бойцом, чем Ислам Махачев

Хабиб Нурмагомедов сильнее Ислама Махачева, заявил NEWS.ru боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Андрей Корешков. Но он считает, что эти два бойца не похожи друг на друга, несмотря на то что оба являются преимущественно борцами, а не ударниками.

Это два абсолютно разных бойца. Мы никогда не узнаем, какой был бы бой между ними. Наверное, они никогда бы не подрались в реальности. Они оба опасны друг для друга. Даже если мы уберем момент, что они друг друга наизусть знают, они вместе росли и тренировались, мне кажется, что Хабиб посильнее, — сказал Корешков.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе в период с 2018 по 2021 год, он одержал 29 побед в 29 боях и завершил карьеру без единого поражения. Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. Он выиграл 24 поединка и один проиграл.

Андрей Корешков был чемпионом американской лиги Bellator в 2015–2016 годах. В его послужном списке 26 побед в смешанных единоборствах и четыре поражения.

25 августа победитель турнира UFC 6 киноактер Олег Тактаров в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о разнице между двумя чемпионами UFC в легком весе: действующим Исламом Махачевым и бывшим — Хабибом Нурмагомедовым.