Нурмагомедов прокомментировал своё скандальное заявление о Макроне

https://static.news.ru/photo/a5928a82-3494-11eb-9787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал своё заявление о президенте Франции Эммануэле Макроне, которое он сделал в Instagram 30 октября.

Не знаю, как ответить, чтобы не попасть в заголовки. У каждого человека есть болезненные темы. Я, когда читаю чьи-то высказывания о религии, я это считаю радикальным, а кто-то это считает нормальным. Сложно постоянно высказываться по одному и тому же вопросу, но и не высказываться иногда бывает неправильно. Я бы не хотел мусолить эту тему снова, потому что она уже подзабыта, — сказал Хабиб на пресс-конференции.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство совершил радикализированный мусульманин. Причиной стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые учитель показал на уроке, рассказывая о свободе слова. Преступник был убит. Власти квалифицировали преступление как теракт.

На церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала Charlie Hebdo, где были опубликованы карикатуры.

Нурмагомедов 30 октября опубликовал пост с обезображенным лицом Макрона и напомнил, что мусульмане любят Мухаммеда больше матери. Это заявление было сделано после террористических актов во Франции, в которых Макрон обвинил мусульманских радикалов.

News.ru писал, что Ксения Собчак после этого обвинила Нурмагомедова в провоцировании терактов в Европе.