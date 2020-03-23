Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал неопределённость с местом проведения турнира UFC 249, на котором он должен отстаивать свой чемпионский титул в бою с американцем Тони Фергюсоном.
Мы с Абдуллой пашем и не можем понять, что происходит вообще. Где дерёмся и дерёмся ли вообще? А как насчёт весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое? — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.
Накануне боец покинул свой тренировочный лагерь в Калифорнии в связи с закрытием зала из-за распространения коронавируса и прилетел в Дагестан, где продолжает подготовку к бою, который должен пройти 18 апреля. Место проведения турнира по-прежнему неизвестно.
Как писал NEWS.ru, ветеран ММА Олег Тактаров заявил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона, скорее всего, сорвётся в пятый раз.
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