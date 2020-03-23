https://static.news.ru/photo/be1cd87c-6d2b-11ea-afb5-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал неопределённость с местом проведения турнира UFC 249, на котором он должен отстаивать свой чемпионский титул в бою с американцем Тони Фергюсоном.

Мы с Абдуллой пашем и не можем понять, что происходит вообще. Где дерёмся и дерёмся ли вообще? А как насчёт весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое? — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Накануне боец покинул свой тренировочный лагерь в Калифорнии в связи с закрытием зала из-за распространения коронавируса и прилетел в Дагестан, где продолжает подготовку к бою, который должен пройти 18 апреля. Место проведения турнира по-прежнему неизвестно.

Как писал NEWS.ru, ветеран ММА Олег Тактаров заявил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона, скорее всего, сорвётся в пятый раз.