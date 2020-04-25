Хабиб Нурмагомедов уверен в победе Гейджи над Фергюсоном

https://static.news.ru/photo/e25cae64-87a8-11ea-867e-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов уверен, что американец Джастин Гейджи победит своего соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249.

Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гейджи. Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони, — цитирует менеджера Нурмагомедова Али Абдельазиза ESPN.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 249, на котором американцы Тони Фергюсон и Джастин Гейтжи сразятся за титул временного чемпиона в лёгком весе, состоится 9 мая во Флориде. Как писал NEWS.ru, Фергюсон и Гейтжи сразятся на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena.