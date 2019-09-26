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Стал известен соперник российского боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола на турнире в Чикаго, который пройдёт 12 октября. Им стал 31-летний доминиканец Ленин Кастильо.

Я рад, что имя моего соперника на 12 октября подтверждено. Кастильо — сильный боксёр, он дрался с Маркусом Брауном, это был отличный бой, — приводит слова Бивола РИА Новости. Для...