Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетит турнир «Битва за Кипр», который пройдёт 4 октября в концертно-выставочном зале «Монте Капуто» в Лимассоле.
Об этом Хабиб сообщил на своей странице в Instagram, подписав фото: «Скоро увидимся, Кипр».
Нурмагомедов не будет выступать на кипрском турнире, однако примет участие в пресс-конференции.
Шведский футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый челлендж и бросил вызов Нурмагомедову, писал News.ru.