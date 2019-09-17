https://static.news.ru/photo/f2221dee-cba0-11e9-bb12-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что после окончания спортивной карьеры хотел бы стать экономистом, так как эта область, по его мнению, достаточно актуальна.

Сейчас спортсмен заочно учится в РЭУ имени Плеханова. Он является студентом четвёртого курса.

Я хочу стать экономистом. Хочу подойти к своему капиталу с умом, открыть благотворительное направление, бизнес. Чтобы через какое-то время не остаться без ничего, — заявил 30-летний боец в эфире Первого канала.

Как писал News.ru, Нурмагомедов 7 сентября победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби. Для Нурмагомедова эта защита пояса стала второй в карьере. Следующим его соперником должен стать американец Тони Фергюсон.