Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался в любви к деньгам.
Мне нравятся деньги. А кто скажет, что ему не нравятся? — приводит «Спорт 24» слова спортсмена.
При этом он подчеркнул, что нельзя допускать проникновения денег в голову, так как это становится опасно.
Если ты постоянно думаешь только о деньгах — это плохо, — пояснил боец, добавив, что богатство даёт возможность помогать людям.
Ранее News.ru писал о том, что Хабиб Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби. За этот бой Хабиб заработает не менее $6 млн.