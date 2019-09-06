https://static.news.ru/photo/d1c3b73a-9f70-11e9-87d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/FTP

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался в любви к деньгам.

Мне нравятся деньги. А кто скажет, что ему не нравятся? — приводит « Спорт 24 » слова спортсмена.

При этом он подчеркнул, что нельзя допускать проникновения денег в голову, так как это становится опасно.

Если ты постоянно думаешь только о деньгах — это плохо, — пояснил боец, добавив, что богатство даёт возможность помогать людям.

Ранее News.ru писал о том, что Хабиб Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби. За этот бой Хабиб заработает не менее $6 млн.