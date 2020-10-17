Хабиб Нурмагомедов назвал причину госпитализации своего брата

https://static.news.ru/photo/30aef24e-1146-11eb-b7b3-fa163e074e61_660.jpgХабиб НурмагомедовФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его двоюродного брата Умара обнаружили стафилококк. Ранее стало известно, что спортсмена госпитализировали в одну из больниц Дубая.
Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией, — написал Хабиб в Instagram.
Он подчеркнул, что вся команда была настроена, что Умар выступит 24 октября, однако ему стало хуже и пришлось госпитализировать.
Выздоравливай, братишка, значит, так было суждено, — добавил Хабиб.
Как писал NEWS.ru, 24-летний Умар Нурмагомедов был госпитализирован в Дубае с высокой температурой и рвотой. У спортсмена 24 октября был запланирован дебютный бой в UFC против Сергея Морозова из Казахстана. В активе спортсмена уже 12 боёв, которые все завершились победой.
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