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Хабиб Нурмагомедов назвал причину госпитализации своего брата

16:26, 18 октября 2020
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его двоюродного брата Умара обнаружили стафилококк. Ранее стало известно, что спортсмена госпитализировали в одну из больниц Дубая.

Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией, — написал Хабиб в Instagram.

Он подчеркнул, что вся команда была настроена, что Умар выступит 24 октября, однако ему стало хуже и пришлось госпитализировать.

Выздоравливай, братишка, значит, так было суждено, — добавил Хабиб.

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Как писал NEWS.ru, 24-летний Умар Нурмагомедов был госпитализирован в Дубае с высокой температурой и рвотой. У спортсмена 24 октября был запланирован дебютный бой в UFC против Сергея Морозова из Казахстана. В активе спортсмена уже 12 боёв, которые все завершились победой.

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