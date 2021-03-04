Хабиб Нурмагомедов и глава UFC Дэйна Уайт встретятся в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/2bebfc5c-d73b-11e9-b43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland, www.imago-images.de

Президент Абсолютного бойцовского первенства Дэйна Уайт встретится с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и поговорит по поводу продолжения его карьеры.

Отвечая на вопросы агентства ТАСС, Уайт рассказал , что он планирует поужинать с Нурмагомедовым уже в ближайшие субботу или воскресенье.

Мы готовы предложить ему варианты, бои. Он недавно сказал, чтобы его перестали спрашивать про карьеру, значит, у меня есть шанс, — заявил глава UFC.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Своё решение он объяснил обещанием маме.

Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он трижды защищал свой титул.

Ранее оставивший карьеру бойца действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил желание попробовать себя в профессиональном футболе. Выйти на поле он бы хотел за команду «Спартак». Об этом писал NEWS.ru.