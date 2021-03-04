Хабиб Нурмагомедов и глава UFC Дэйна Уайт встретятся в Лас-Вегасе

Президент Абсолютного бойцовского первенства Дэйна Уайт встретится с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и поговорит по поводу продолжения его карьеры.
Отвечая на вопросы агентства ТАСС, Уайт
Мы готовы предложить ему варианты, бои. Он недавно сказал, чтобы его перестали спрашивать про карьеру, значит, у меня есть шанс, — заявил глава UFC.
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Своё решение он объяснил обещанием маме.
Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он трижды защищал свой титул.
Ранее оставивший карьеру бойца действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил желание попробовать себя в профессиональном футболе. Выйти на поле он бы хотел за команду «Спартак». Об этом писал NEWS.ru.