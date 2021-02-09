Хабиб Нурмагомедов: хочется пожить простой жизнью

Во вторник, 9 февраля, на поляну российских смешанных единоборств окончательно вышел новый промоушен, который вполне может заткнуть за пояс всех старых. Это лига Eagle FC, принадлежащая Хабибу Нурмагомедову. Турнир впечатлил уровнем организации и не менее сильно — атмосферой — ради главного боя в Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой приехало несколько тысяч таджиков, которые забили арену почти до отказа. Когда в клетку вышел их соотечественник Фаридун Одилов, могло показаться, что мы оказались в Душанбе: шум стоял чудовищный, флаги Таджикистана были повсюду. Сергей Калинин, ученик Фёдора Емельяненко, чувствовал себя как в гостях. А когда в четвёртом раунде Фаридун одержал победу удушающим приёмом, несколько тысяч таджиков, скорее всего, установили рекорды громкости. И что самое положительное — к журналистам после всех боёв вышел сам Хабиб. Вопросов к нему, как всегда, было много. Самое главное — в материале NEWS.ru.

Начал Хабиб с неожиданного

Прежде чем задавать вопросы, разрешите мне вам задать вопрос: у вас, журналистов, нормальные здесь условия? Как вам места на трибунах, Wi-Fi, фуршет? Всё хорошо? А то я был недоволен тем, какие условия были у журналистов на других турнирах. Говорите, если что-то не на уровне или что-то не устраивает.

О главном бое

Я примерно понимал, что они на равных находятся, но Фаридун оказался более готовым функционально, хотя Калинин имел шансы закончить бой досрочно. Но небольшой перевес я отдавал Одилову, так как он спускался с 93 килограммов. У него большое будущее.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О сотрудничестве EFC с UFC

Договора о льготном переходе наших бойцов в UFC нет, но я знаю, что Дэйна Уайт следит за нашей лигой, и два бойца уже готовы к тому, чтобы туда уйти: Ризван Куниев, он готов к топ-15 UFC, и Мехди Дакаев — боец мирового уровня. Но соглашения с UFC нет, хотя я бы его хотел.

О конкуренции с Уайтом

Задачи конкурировать с Уайтом у нас нет, но есть задача улучшать качество турниров с каждым разом, это касается приёма и размещения бойцов, условий для них в первую очередь. Есть задача усиливать конкуренцию и, конечно, увеличивать гонорары. Условия для тех, кто у нас на контрактах, будут улучшаться.

О финансовых делах EFC

А кто сказал, что мы в минусе? Мы очень хорошо работаем, у нас хорошие спонсоры, хорошие соглашения со стримерами. Мы ни один турнир не отработали в минус, наш капитал всё время растёт, мы в плюсе.

vk.com/efcmma

О национальности бойцов

Не могу сказать, что наш приоритет — это СНГ. Пока это так, но из-за пандемии к нам сейчас никто не поедет. Нам даже из Казахстана и Таджикистана тяжело завозить ребят. А в будущем мы будем подписывать талантливых бойцов из Европы, Азии и США.

О возможной схватке с Исмаиловым по правилам грепплинга

Схватка с Магой? Если даже я выйду против Миши Галустяна или Андрея Кириленко, это тоже вызовет большой ажиотаж. Представляете мою схватку с Кириленко, это все посмотрят, американцы посмотрят, стриминговые площадки взлетят. А Мага пусть учится бороться, он даже Владимира Минеева не посадил. Пусть учится!

О бое Исмаилов — Минеев

Сейчас идут переговоры насчёт того, чтобы сделать этот поединок на совместном турнире с AMC Fight Nights в сентябре. Меня исключительно держит то, что этот бой — история Fight Nights, и мне не хочется туда лезть и бежать впереди паровоза. Но если бойцы и лига захотят, то мы организуем этот поединок на совместном турнире.

instagram.com/mineevmma

О бое Исмаилов — Шлеменко

Эти бойцы с нами не на контракте, но это был бы потенциально хороший, интересный поединок, оба бойца — большие звёзды. На месте Маги после Минеева я бы подрался с Александром Шлеменко. А какие бои есть лучше? Назовите. Нет ничего лучше.

Об Александре Волкове

Ему надо просто не убирать ногу с газа, идти дальше, с каждым годом он прибавляет, становится опытнее, лучше. У него хороший возраст для тяжа, ему надо дальше пахать. Ехать никуда не нужно, у него хорошая команда, надо просто работать и добавлять, потому что чем дальше, тем сильнее будут соперники.

О Петре Яне

К Петру у меня хорошее отношение. Пацан вообще из деревни вышел и стал чемпионом лучшей лиги. Практически такая же история, как и у меня. В любой сфере, если человек добивается успеха, у меня к нему должно быть и есть правильное отношение. Почему я популярнее, чем он? Почему он сейчас менее популярен, чем я после завоевания первого титула в UFC? Во-первых, вес. Во-вторых, я к титулу шесть лет шёл. Были травмы, отмены боёв, постоянное напряжение. А он до титула быстро дошёл. Если бы он был первым российским чемпионом, было бы по-другому. Тут много факторов. Может быть, у меня были более яркие соперники. В этом весе — 70 килограммов — всегда были яркие звёзды.

vk.com/mmapetryan

О популярности

Не то чтобы она мешает, но она напрягает, иногда хочется личного пространства. У меня же есть дети, семья, просто прогуляться хочется иногда, простой жизнью хочется пожить. Я ведь жил так, а теперь живу звёздной жизнью. И есть парадокс: люди хотят стать звёздами, а когда становятся, хотят вернуться ту жизнь. И я думаю: пускай идёт как есть.

Об освобождении титула чемпиона UFC

Я хочу этого. Освобождение титула снимет камень с моей души, пускай делают титул вакантным и назначают новые бои за пояс. Дверь для меня всегда будет открыта, разговоры о моём возвращении всегда будут, даже в 40 лет меня с этим достанут.