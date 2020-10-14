Хабиб и его команда: кто есть кто в главном клане в российских ММА

В начале 90-х благодаря первым турнирам Ultimate Fighting Championship (UFC) на весь мир прогремел бразильский клан Грейси, ставший знаменитым благодаря семейному искусству джиу-джитсу. Оно вскоре распространилось на всю Бразилию, весь мир и перестало быть уделом одной семьи, однако представители третьего и четвёртого поколений бойцов успешно выступают в ММА и джиу-джитсу и сейчас. В России не меньшей популярностью и успехом пользуются представители легендарного клана Нурмагомедовых, самые известные из которых — чемпион UFC Хабиб и его отец и наставник Абдулманап, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо. NEWS.ru рассказывает, кто есть кто в именитом роде.

Первое поколение

Магомед Нурмагомедов

Дед Хабиба Нурмагомедова подарил ему знаменитую белую папаху, в которой он прославился во время самого первого появления в октагоне. Также Магомед неоднократно поддерживал внука и был на знаменитом бое последнего в Лас-Вегасе против Конора Макгрегора. Хабиб подписал совместную фотографию с дедом как самый счастливый момент в жизни. Сам дедушка внимательно следил за успехами внука и так охарактеризовал его ирландского оппонента.

У Хабиба какой-то неспокойный и прыгучий соперник. Он что, выпивает? Как он собирается с Хабибом драться? — говорил Магомед Нурмагомедов в интервью.

Хабиб Нурмагомедов с дедом Магомедом aliabdelaziz000/instagram.com

В ноябре 2018-го дед Хабиба ушёл из жизни, которую полностью провёл в родном Дагестане. В молодые годы он также на хорошем уровне занимался борьбой. В честь деда Хабиб назвал своего старшего сына Магомедом.

NEWS.ru

Второе поколение

Абдулманап Нурмагомедов

Переоценить роль отца в становлении Хабиба как бойца и личности крайне сложно, хотя его имя было окружено в последние годы мистическим ореолом. Он прекрасно разбирался в тактике, умел настроить и мотивировать всех своих родных бойцов, при этом оставался скромным и считал, что Хавьер Мендес и другие американские специалисты способны лучше подготовить сына к важным боям, чем он сам. За свою тренерскую карьеру Абдулманап воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, а как спортсмен успешно занимался вольной борьбой, самбо и дзюдо. Часть своей карьеры он провёл на Украине.

Весной 2020 года Абдулманап был госпитализирован с коронавирусом и находился в коме в одном из московских госпиталей. Впоследствии он умер от тяжёлых последствий болезни. Хабиб был вынужден взять паузу в выступлениях, но позже решил продолжить карьеру и выйти на защиту своего титула против Джастина Гейтжи.

Абдулманап Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нурмагомед Нурмагомедов

Младший брат Абдулманапа — один из первых его воспитанников, стал чемпионом мира по самбо в составе сборной Украины в 1992 году. Сейчас он проживает в этой стране. После смерти брата призвал дагестанцев отказаться от массовых мероприятий, связанных с прощанием с Абдулманапом. В родном селе Нурмагомедовых Кироваул названа улица его именем.

Всё, что он не успел доделать, я буду стараться сделать. И здоровьем, и финансово довести до ума. Единственное, о чём мой брат мечтал, но не добился, — это вырастить олимпийского чемпиона. Увы, судьба ему олимпийского чемпиона не дала, но думаю, что кто-то из олимпийцев всё-таки появится. Есть у меня и такие планы. Даст Аллах, я скажу когда-нибудь: «Брат, олимпийского чемпиона тоже сделали». Стремиться будем к этому, продолжать будем по программе, — говорил Нурмагомедов в интервью Sport24.

Ещё два дяди Хабиба — Магомеднаби и Магомед Нурмагомедовы — не так хорошо известны своими достижениями, но их сыновья стали успешными бойцами. Они также проживают в Дагестане.

Третье поколение

Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC и непобеждённый супербоец, по признаниям своего отца, в детстве не был талантливее своего брата, но упорство и трудолюбие сделали своё дело. Спортом он занимался с ранних лет и не боялся выходить на ковёр со старшими сверстниками. Хабиб стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо и начал успешную карьеру в ММА, итогом которой может стать признание лучшим легковесом всех времён. Предстоящая защита чемпионского титула в бою с Гейтжи станет для Хабиба уже третьей в карьере.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магомед Нурмагомедов

Старший брат Хабиба подавал большие надежды и уже в 16 лет вошёл в сборную Дагестана. Хабиб всегда тянулся за Магомедом, но тот развивался быстрее.

Что Магомеду удавалось в два года, Хабибу — в три. В 10 Магомед делал то, до чего Хабиб дотягивался в 12. Я их сравнивал. А вот в физическом плане Хабиб брата опережал. В восемь делал то, что Магомед мог в 10, — говорил Нурмагомедов-старший.

В 2005 году Магомед получил тяжёлую травму и был вынужден завершить карьеру спортсмена, но успешно реализовал себя в бизнесе и помогал развитию школы отца.

Умар Нурмагомедов

24 октября двоюродному брату Хабиба предстоит дебют в UFC поединком с экс-чемпионом М-1 в легчайшем весе Сергеем Морозовым из Казахстана. Столь опытных соперников в карьере Умара ещё не было, хотя он считается самым разносторонним бойцом клана. Помимо вольной борьбы, он занимался тайским боксом, однако всё равно чаще побеждает своих соперников нокаутами, а не приёмами. В разное время Умар Нурмагомедов побеждал на турнирах Fight Nights и GFC, где стал чемпионом и успешно защитил титул. Также у него есть два успешных выступления за океаном в лиге PFL.

Умар и Хабиб Нурмагомедовы umar_nurmaqomedav/instagram.com

Усман Нурмагомедов

Младший брат Умара Усман только делает первые шаги на профессиональном ринге, хотя в 2017 году он выиграл первенство мира среди юниоров, а сейчас успешно выступает в ближневосточной лиге Brave CF. Как и его родной брат, он занимался грэпплингом, тайским боксом и вольной борьбой. После победы на совместном турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова подписал контракт с Bellator, где будет выступать в том же весе, что и Хабиб. В поединке с джорнименом Станиславом Шабановым самый молодой представитель клана заметно волновался, пропускал удары и лишь во втором раунде смог взять бой под контроль и закончить его досрочно, отбив ногу соперника.

Абубакар Нурмагомедов

Прославился не столько своими успехами в профессиональных боях, сколько участием в массовой драке после боя Хабиба Нурмагомедова с Макгрегором. Абубакар атаковал ирландца, но пропустил от него встречный удар. Боец был дисквалифицирован на 12 месяцев и оштрафован на $25 тысяч, из-за чего дебют в UFC был отложен. На турнире в Москве в поединке с немцем польского происхождения Давидом Завадой Нурмагомедов неожиданно попался на треугольник и сдался на исходе третьей минуты боя.

До этого он несколько лет провёл в лиге WSOF и её преемнице PFL, где доходил до полуфинала Гран-при, но снимался из-за травмы. В любителях Абубакар становился победителем чемпионата России и бронзовым призёром чемпионата мира. Он выступает в полусреднем весе и с этой точки зрения считается самым крупным действующим бойцом клана.