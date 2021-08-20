Гусейнов и Сантос свели вничью яркий бой на турнире лиги Хабиба EagleFC

В Нижнем Новгороде завершился турнир по ММА, организованный лигой Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. В главном бою вечера в полутяжёлом весе россиянин Артур Гусейнов и бразилец Марсиу Сантос свели поединок вничью.

Эти соперники уже встречались друг с другом в апреле этого года на турнире Eagle FC и тогда удушающим приёмом верх взял Сантос. Первый раунд начался с клинча и обмена ударами коленями, а закончился жёсткими попаданиями с дистанции, в которых Гусейнов сумел потрясти бразильца и затем перевести бой в партер, где контролировал его две минуты, но в самой концовке инициативу перехватил Сантос.

Гусейнов провёл быстрый тейкдаун и в начале второго раунда. Оба бойца заметно устали, а потому инициатива в борьбе стремительно переходила из рук в руки. Сантос взял контроль со спины, затем вошёл в маунт и несколько раз пытался задушить Гусейнова, но безуспешно. Гусейнов не только выбрался из захвата, но и забрал концовку раунда за счёт жёстких ударов локтями сверху. В последнем раунде бойцы уже с трудом держались на ногах. Гусейнов снова провёл тейкдаун, но снова упустил инициативу и напропускал ударов из маунта, чудом дотерпев до финального гонга. По итогам трёх раундов двое судей поставили ничейный счёт 28:28, а третий отдал победу Гусейнову 29:27. Таким образом поединок завершился вничью.

В соглавном поединке в полулёгком весе россиянин Дмитрий Михаилиди победил единогласным решением судей белоруса Андрея Одинцова.

Как сообщалось ранее, пользователи из Афганистана раскритиковали экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после того, как он отказался комментировать эскалацию напряжённости в стране и её захват экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ).