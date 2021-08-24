Губерниев прокомментировал слова Нурмагомедова о бесполезности ринг-гёрлз

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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о роли ринг-гёрлз. Свой комментарий журналист оставил в Instagram «Матч ТВ».

Ранее Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, приуроченной к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова, назвал ринг-гёрлз самыми бесполезными людьми в октагоне.

Пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем «нет» проклятым ринг-гёрлз! — написал Губерниев.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится 17 сентября в Москве.

Также сообщалось, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на критику со стороны афганцев, которые возмутились нежеланием Хабиба комментировать события в их стране после захвата власти экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ).