Губерниев прокомментировал слова Нурмагомедова о бесполезности ринг-гёрлз
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:02, 24 августа 2021
Дмитрий ГуберниевФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о роли ринг-гёрлз. Свой комментарий журналист оставил в Instagram «Матч ТВ».
Ранее Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, приуроченной к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова, назвал ринг-гёрлз самыми бесполезными людьми в октагоне.
Пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем «нет» проклятым ринг-гёрлз! — написал Губерниев.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится 17 сентября в Москве.
Также сообщалось, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на критику со стороны афганцев, которые возмутились нежеланием Хабиба комментировать события в их стране после захвата власти экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ).